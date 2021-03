El legado artístico de Antonio Caro y el estado del arte colombiano

En Hora 20 un debate para hablar de arte, esto a raíz de la muerte del artista colombiano Antonio Caro. Se habló de su obra; del legado y del significado de sus creaciones como artista y precursor del arte conceptual, también una mirada al estado del arte en Colombia; de los artistas y las tendencias que son críticas y marcan una línea reflexiva utilizando el arte como catarsis de la realidad nacional.

Desde el inicio hasta el final de su vida artística, Antonio Caro se dedicó a reflexionar sobre los momentos de coyuntura que vivía el país; a criticar lo que estaba mal, a cuestionar los estándares y de alguna manera a contravenir lo que se establecía en determinado momento. Caro con su instalación La cabeza de Lleras en 1970 en pleno Salón Nacional de Artistas, en la que un busto del entonces presidente Lleras conformado en sal fue desmoronándose poco a poco al haber derramado agua y generando un desastre durante la exhibición fue igual de llamativo y de disruptivo como su obra en octubre del 2020 cuando en una de las ventanas de la Casa Reigner escribió con jabón azul Jabón Bendito Jabón, esto con el fin de que las personas que pasaran por allí se untaran de agua y pudiera estrechar la mano con el artista en pleno momento de pandemia.

Caro falleció este lunes en Bogotá, tenía 71 años y durante toda su producción artística, palabra que por cierto no le agradaba, se fue configurando como una de las figuras preponderantes en el arte colombiano y sobre todo en el arte conceptual, pues con apariciones tempranas en grandes escenarios de exhibición, su fama llegó rápido y con esto, obras que se convirtieron en íconos de la cultura. En 1976 una mezcla de COLOMBIA con la tipografía de Coca-Cola, nació una de sus obras más importantes Colombia-CocaCola, también haciendo uso de su apellido y mezclando la situación económica que vivía el país y un viejo adagio popular en 1978 publicó Todo está muy Caro. Por estas obras que intentaban hacer una reflexión y una crítica a lo que ocurría en los convulsos años 70 y 80 en el país, de transformaciones políticas y de abusos policiales, y su mirada frentera a la realidad del país, el uruguayo Luis Camnitzer en 1995 lo llamó el guerrillero audiovisual, asegurando que Caro era uno de los artistas más subversivos operando en América Latina y recalcando que definía rigurosamente una audiencia local para su mensaje.

Qué dicen los expertos

Carlos Hurtado, director de Nueveochenta y curador, definió a Antonio Caro como un dinamizador que tenía el don de la ubicuidad, pues planteó que podía estar en distintas galerías o museos una misma noche y al otro día estar dictando un taller en otra ciudad. También comentó que Caro logró conectarse a nivel intergeneracional; que con pocos elementos lograba decir mucho y el cual tenía la capacidad de navegar por todas las aguas y hacerlo bien. En cuanto al contenido de sus obras, sostuvo que siempre intentaban tocar las problemáticas del país “es como si tuviera la capacidad desde hace varios años de reflexionar sobre temas que hoy todavía no resolvemos y que son tan complejos y nos definen como sociedad”, concluyó.

En cuanto al arte que se hace hoy, planteó que, aunque llevamos varios años con artistas tratando temas como la paz y el conflicto, estamos frente a nuevas miradas en el que se busca rescatar saberes y concentrándose en problemas en específico.

Fernando Gómez, editor de cultura de El Tiempo, describió que Antonio Caro era un hombre con gran sentido del humor, el cual transmitía en sus obras; de gran inteligencia, pero al mismo tiempo muy torpe. También contó que sus obras no son más de 20 y que diez de ellas son todas maestras, en cuanto a lo creativo, dijo que cogía las cosas en el aire y de transmitirlas a la sociedad con facilidad. De otro lado, recordó que hace 20 años Caro no era una leyenda, sino una persona importante en el medio.

Frente al arte nacional, dijo que todos los artistas reflexionan sobre el país, pero que en los medios de comunicación no se hecho la tarea de masificar el arte, además, cree que las instituciones no son lo suficientemente sólidas, así como museos que no pueden traer grandes exposiciones.

Para Jaime Cerón, curador de arte, el aporte de Antonio Caro es hacer arte con medios que cualquier persona reconoce con un lenguaje verbal y con obras que fueran incompletas hasta que alguien pensara algo a partir de lo que vio. “Él fue relevante porque el arte se entiende como resistencia simbólica al poder; al uso o al abuso del poder; pero él se inclinó a esa idea de revisar lo que queda por fuera del uso del poder por el pensamiento europeo”, además, dijo que con sus obras buscó reivindicar los derechos de las comunidades indígenas, así como un reflejo de su fascinación por Colombia.

Lina Castañeda, curadora de Barcú, planteó que su obra se acerca a las personas, a sus realidades y a la cotidianidad, “sus críticas y sus conceptos se vuelven nuestros; es una obra que llega cercana al corazón”, agregó que Caro será un artista irremplazable sobre todo por la manera como logró comunicar su obra.

En cuanto al arte tras la pandemia, comentó que los cambios históricos y las crisis van marcados por movimientos artísticos que cuentan lo que ocurre. Además, dijo que hoy en día se están viendo artistas con temáticas con su propia estética, pero manejando temáticas similares a las que trató Caro en un determinado momento.