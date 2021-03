Aldo Leao: “Nacional no tiene ventaja, así DIM no tenga algunos jugadores"

Aldo Leao Ramírez habló con El Carrusel Caracol en la previa de un nuevo clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, el exfutbolista de la Selección Colombia analizó el partido desde la mirada de un hincha 'verdolaga'.

El exjugador de Nacional recordó con nostalgia uno de los tantos clásicos que disputó con la camiseta verde.

"Fue en el 2007. Nosotros empezamos perdiendo 1-0 y Jaime Castrillón se los celebró a Los del Sur y eso me quedó marcado, yo hice el 1-1 y lo celebré en la tribuna norte. Ese partido lo ganamos marcado 4-1. Son partidos especiales y sabemos que el hincha de Nacional nunca olvida", dijo.

Ante la pregunta sobre lo que le hace falta a Nacional para que lo convenza en su totalidad, el futbolista respondió.

"Con Nacional el hincha ha querido ese fútbol que guste gane y golee. El fútbol ha evolucionado, hoy el equipo es más táctico y hay más tareas que en otros tiempos. Los resultados se están viendo y eso es lo que se valora", aseguró.

A pesar de que ambas instituciones lucharon por conseguir el permiso para que ingresara público a los estadios, el Gobierno no lo admitió y se disputará sin aficionados, Aldo Leao habló al respecto.

"Triste que no se pueda vivir con el estadio lleno. Sentir que en las tribunas se juega también un partido es muy emocionante. Viví muchos partidos que en la cancha no salían las cosas, pero de sentir ese empuje de los hinchas se sacaban los partidos adelante. Sería muy lindo que Nacional tuviera su público, pero es la situación que se está viviendo, aun así no deja de ser clásico y los clásicos se ganan", manifestó.

Uno de los jugadores más importantes que ha tenido Atlético Nacional este año ha sido Brayan Rovira, jugador que Ramírez conoce bien.

"Es uno de los jugadores más importantes de Nacional. Tuve la oportunidad de estar con él y hoy en día el técnico le ha dado mucha importancia en el equipo. Es un jugador que cuando tiene la pelota en los pies le da claridad y pausa al equipo. Está pasando por un buen momento", expresó.

Por último, el jugador oriundo de Bosconia, Cesar, se refirió a las bajas que tendrá Medellín para este clásico y aseguró que no ve con ventaja a Nacional.

"No siento con ventaja a Nacional, así DIM no tenga algunos jugadores. Los clásicos son clásicos y tienen un ingrediente diferente, se juegan de otra manera", concluyó.