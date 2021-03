Frank Fabra desmiente supuesta multa tras discusión con Carlos Izquierdoz

Frank Fabra habló en el VBar de Caracol Radio sobre la supuesta discusión que tuvo con Carlos Izquierdoz en medio de la derrota de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba. El lateral aseguró que nunca agredió a su compañero, que la relación con el defensa central es buena y por último desmintió que los hubieran multado por la acción.

"No entiendo cómo se arman este tipo de cosas. En casi, 11 años de carrera no he tenido problemas con nadie; solo hay gente malintencionada", dijo el jugador de Boca Juniors sobre la situación que calificó como una simple acción del partido.

"No hubo multa y sanción económica como dicen. La gente cree que le pego a Izquierdoz pero en realidad no es así, fue como a quitarlo", además Frank Fabra dijo que tras la polémica situación Izquierdoz le felicitó por un cierre y para el segundo tiempo le pidió ir más al ataque.

Fabra comparó la situación de Boca Juniors con la vivida en la Selección Colombia durante la derrota ante Ecuador en la más reciente fecha de las eliminatorias, "En Selección pasa lo mismo que acá en Boca, salimos enojados del juego por la derrota pero nadie se peleó con nadie. Se dice mucho pero nada es cierto".