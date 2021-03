Gerardo Ortiz: “Hay una propuesta de Cerro Porteño"

Gerardo Ortiz, portero paraguayo que actualmente juega para el Once Caldas, habló con El VBar de Caracol Radio con ánimo de su cumpleaños 32 y una propuesta que le llegó al equipo de Manizales proveniente de Cerro Porteño de Paraguay.

El guardameta confirmó el interés del equipo paraguayo por contar con sus servicios y destacó que es el equipo para el que siempre quiso jugar desde que era niño.

"Es una realidad. Desde ayer se está moviendo eso. Llegó una propuesta y ahora está en manos del Presidente. Cerro Porteño es el equipo con el que en algún momento sueño estar ahí, mi corazón es 'azulgrana'. Pero también tengo que ser profesional y agradecido con Once Caldas", dijo.

El portero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2022 con el 'blanco banco', sin embargo se mostró optimista en que se dé el movimiento.

"Es una linda oportunidad por el momento que estoy pasando y la edad que tengo. Estoy agradecido con Once Caldas y si pueden ganar ese dinero que se merecen bienvenido sea", manifestó.

Ortiz es uno de los puntos más altos que ha tenido el equipo de Manizales en la presente campaña, ya que el equipo blanco se encuentra en los últimos puestos de la tabla.

"Siempre he dado lo mejor. Desde el momento que llegué acá me sentí muy bien, muy feliz y de mi parte siempre doy el 100%. A niveles resultados hay cosas que no se dieron y esto es fútbol, no depende de solo uno. Ahora Once Caldas es un club muy especial para mí", expresó.

Del mismo modo, el portero apuntó a que se le debe dar continuidad al actual proyecto del equipo aunque los resultados no hayan sido los mejores este semestre.

"El proyecto está bien claro. El semestre que viene, con los errores que hemos cometido en este torneo, vamos a dar más pelea, somos un equipo muy respetable. Los proyectos hay que apoyarlos más allá de que acá se buscan resultados inmediatos", expresó.

Por último, el guardameta confesó que se ha sentido muy bien en su paso por el Once Caldas y que espera tomar la mejor decisión para su carrera.

"Como persona estoy muy feliz, muy agradecido con el país y la ciudad. Que sea lo que Dios quiera, está en mano de él y seguramente tomará la mejor decisión por mí como siempre lo hizo en mi carrera", concluyó.