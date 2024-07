Cinco naciones latinas piden al chavismo frenar el hostigamiento a opositores

Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, exigieron al gobierno de Venezuela el “cese del hostigamiento, persecución y represión” contra disidentes y la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de Argentina en Caracas.

“Exigimos el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos”, expresaron los gobiernos de esas naciones en un comunicado conjunto.

También, reclamaron al gobierno de Nicolás Maduro “la emisión de salvoconductos” para los seis opositores que, desde abril, se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela. Los cinco países firmantes expresaron además su preocupación en relación con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela.

En esos comicios, el actual presidente encuentra su principal rival en Edmundo González Urrutia, quien cuenta con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Tensiones previas

El comunicado oficial se difunde después de que Maduro llamara “malparido” al presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, a quien también acusó de querer “sabotear” las elecciones en Venezuela.

“Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar ‘suspensión de las elecciones’. Y saldrían los gringos, saldría el mal parido de Milei, saldría el (presidente de Ecuador Daniel) Noboa, la derecha. ‘Suspender las elecciones’”, dijo este jueves Maduro en un discurso público en su país.

El gobierno argentino no tardó en responder: “Lo que pueda decir Maduro, un dictador, un imbécil como Maduro no dejan de ser palabras de un dictador. Nos preocupa por el pueblo venezolano, que no haya democracia en Venezuela, en virtud de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones”, dijo este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Previamente Machado denunció el arresto de su jefe de seguridad, que se suma a las detenciones, denunciadas el domingo, de al menos nueve personas en cuatro estados del país, según el equipo de campaña opositor. Además, hay otros 14 detenidos, previamente, por los servicios de inteligencia.