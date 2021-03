“Las vacunas contra la COVID-19 no garantizan inmunidad a la enfermedad”

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, habló la doctora Isabel Sola, viróloga, codirectora de una vacuna experimental contra el COVID-19, contando los mitos y las verdades de lo que genera la vacuna, especialmente la de Pfizer.

La viróloga comenzó haciendo un énfasis en lo que son los mitos de la inmunidad que provocan las vacunas ante la enfermedad: “La protección que dan las vacunas de la enfermedad, es de tener una patología severa, pero no garantiza que no se pueda contagiar, o que si esta contagiado, sin tener síntomas, no contagiar a los demás. Conforme como vaya avanzando el tiempo vamos a saber la inmunidad de las vacunas”, dijo.

Sin embargo, Sola destacó que hay una alta eficacia en las dosis aplicadas, y que las personas que ya tuvieron la enfermedad, reaccionan de igual manera a las que no la han tenido.

“Ya hay evidencias científicas que muestran que las personas que ya han tenido la COVID -19 y han recibido la vacuna de Pfizer, en la primera dosis, tienen la misma inmunidad que quienes no han tenido la enfermedad y han recibido las dos dosis”.

Por último, la profesional de la salud, descartó los rumores de los cambios genéticos que podrían efectuar las vacunas y sobre todo las hipótesis de variaciones hormonales que esta podría generar, y aseguró que las personas pueden sentirse seguras a la hora de aplicarse estas vacunas.

“Las vacunas son seguras, y no pueden genéticamente modificar nada a la persona que los recibe, por ende, esto no puede afectar la fertilidad”, puntualizó.