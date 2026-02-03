Trump dice que ahora reclama USD 1.000 millones en daños y perjuicios a Harvard

Harvard denunció que suspensión de Trump de visados para estudiantes extranjeros es ilegal. Foto: Shutterstock/EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su administración buscaría 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios de Harvard, después de que el diario The New York Times informara que la universidad había obtenido concesiones en la negociación que mantiene con el gobierno.

“Ahora estamos buscando 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios y en el futuro no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Funcionarios de Trump han acusado a Harvard y a otras universidades de promover la llamada ideología “woke” (progresista) y de no proteger suficientemente a los estudiantes judíos durante las protestas propalestinas, presentando denuncias legales y exigiendo pagos exorbitantes.

Los críticos lo han calificado como una campaña de presión por parte del gobierno sobre las universidades liberales.

El Times informó previamente el lunes que Trump había retirado las exigencias de su administración de un pago de 200 millones de dólares por parte de Harvard, después de prolongadas negociaciones.

Trump dijo a los periodistas el pasado septiembre que las negociaciones estaban cerca de alcanzar un acuerdo por 500 millones de dólares con Harvard, que incluiría como parte del trato la apertura de escuelas de oficios.

“Querían hacer un concepto enrevesado de formación laboral, pero fue rechazado porque era totalmente insuficiente y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito”, dijo Trump en su publicación.