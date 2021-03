Es normal recibir estos mensajes cuando se hace este contenido: Riaño

Tras las amenazas recibidas por parte de un usuario de twitter, el comediante Alejandro Riaño, habló en 6AM Hoy por Hoy, contando detalles de lo que fueron los mensajes intimidantes, que dentro del último tiempo se ha vuelto repetitivo por parte de esta persona.

“Ya llevo un año soportando esto, y es normal cuando se hace este tipo de contenidos, pero ya cuando se meten con los hijos de uno es diferente, aunque no creo que estas amenazas sean reales, ya que se identificó la personas, y aunque ya pidió perdón, esto está en manos de la Sijin”, dijo

Riaño, también fue crítico al señalar que “me parece complicado que no se regule el tema de las redes sociales, porque me parece maravilloso poder expresarse libremente, pero cuando ya hay amenazas, no es algo tan bueno”, enfatizando, que a pesar de las críticas que ha recibido por su personaje ‘Juanpis Gonzáles’, siempre ha mantenido el respeto por los demás.

Por otro lado, el comediante dijo que no quería que este suceso se prestara para fines políticos, teniendo en cuenta que la persona identificada por los mensajes intimidantes apoyaba el uribismo, pero que él no buscaba incentivar campañas a futuro con lo acontecido

Finalmente, adentrándose en su personaje ‘Juanpis Gonzáles’ dijo que las amenazas solo las hacen los mantecos, y que eso en definida es de ‘ñeros’.