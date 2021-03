Un chat, una frase, una cifra y una imagen: popurrí Hora20

En Hora 20 un popurrí para analizar un chat; una frase; una cifra y una imagen producto de la coyuntura nacional y que se fueron quedando en el tintero.

Durante el debate los cuatros panelistas discutieron sobre el chat que reveló Caracol Radio entre la joven de 16 años que murió en el bombardeo contra una estructura de las disidencias de las Farc y un profesor de San José del Guaviare; también analizaron las distintas apariciones de la alcaldesa Claudia López en las que se refirió a los migrantes venezolanos y que fueron interpretadas como mensajes a la xenofobia. Se analizaron las implicaciones y el significado de la reunión entre el presidente Duque, miembros de su gobierno y Rodrigo Londoño y Pastor Alape, líderes del partido Comunes. Por último, se comentó sobre la polémica generada a raíz de un meme trinado por la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se hace alusión a la cifra que dieron a conocer hace unos días de falsos positivos en el país: 6.402.

Lo que dicen los panelistas

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, afirmó que el ministro Molano en ningún momento quiso decir que las personas que sufren de reclutamiento de menores son máquinas de guerra; “él se refiere a las personas que violentan a los colombianos”, y planteó una inquietud al decir “¿estamos incentivando que haya menores en filas cuando se dice que no se bombardee?”

El senador comentó que no es la primera vez que la alcaldesa hace afirmaciones contra migrantes venezolanos y dijo “estoy seguro que no será la última. Debemos desde todos los partidos impulsar una campaña contra la xenofobia y la discriminación.”

Marisol Gómez, concejal de Bogotá, señaló que el chat de esa joven evidencia que era una niña con ganas de estudiar, y no era una máquina de guerra. Pues dijo que una niña sin futuro que no ofrece el Estado de manera histórica es un grave problema para el país.

Frente a la reunión entre el gobierno Duque y miembros del partido Comunes, comentó que el mayor valor es la presencia del comisionado Ceballos, pues planteó que desde el inicio del gobierno al comisionado se le ha visto con tono beligerante, “el que siempre impulsa posiciones duras del gobierno sobre los Acuerdos es él”, concluyó.

Para Juan Esteban Lewin, editor general de la Silla Vacía, el chat revelado por Caracol es la cara humana y recuerda que la guerra se habla fácil en las ciudades, “pero en las regiones se pone la vida de las familias.” También dijo que es un mensaje lamentable para el ministro que no se compadece con proteger la vida de cualquier colombiano.

Afirmó que los comentarios de la alcaldesa son desafortunados, “la situación socioeconómica en la que estamos es difícil y evitar que haya preocupaciones por el tema de seguridad es complejo”, por lo que asegura que los esfuerzos sociales deben aumentar desde la política.

Augusto Reyes, abogado, estratega político y director de Poder&Poder,

Frente a la frase de la alcaldesa Claudia López, aseguró que sus declaraciones no son xenofobia, pues cree que ella no generaliza ni está restringiendo ningún derecho, solo está afirmando unos hechos y hablando de la realidad en la ciudad. “Xenofobia es que alcaldesa en algún momento diga que extranjeros no tienen permiso de trabajar o estudiar en la ciudad; pero ha ocurrido todo lo contrario, a los venezolanos se les ha atendido”, afirmó.

En cuanto al meme que publicó la JEP haciendo referencia a los 6.402 casos de falsos positivos, aseguró que le gusta que la comunicación institucional sea audaz y fuera de la tradicionalidad, “pero a la JEP se le fueron las luces en esta comunicación”, y agregó que ojalá haya sido una confusión de quien maneja las cuentas en redes de la jurisdicción.