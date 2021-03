Hay muchas falencias en el transporte con animales: psicólogo canino

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Nelson Baquero, psicólogo Canino habló sobre la posibilidad de viajar junto a las mascotas en transporte aéreo.

"Hay una problemática y una falencia en la parte del transporte con animales, pues están muriendo muchos perritos", aseguró el expeto.

Sin embargo, afirmó que en Colombia no hay un ente regulador para los perritos de servicio y de asistencia, lo cual puede causar problemas en la regulación de que una mascota viaje dentro de una cabina de avión.

Argumentó que no hay un ente regulador que revise en los transportes cuando un perro es de asistencia y cuando no: "No puedo decir que mi perro es de asistencia y subirlo a una cabina y que se haga chichi y popó", dijo.

Enfatizó en que en el país es necesario que se hagan normas para que los perros puedan viajar en cabina pues existen muchas personas que no estarían dispuestas a viajar al lado de un perro: "Estoy de acuerdo con llevar los perros en cabina, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y se cobre adicional si no es un perro de asistencia", aseguró.