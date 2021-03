El Pulso del Fútbol, 2 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nivel de juego mostrado por el Deportivo Cali en la liga colombiana de este año y las críticas que se han suscitado hacia su entrenador. Óscar dijo: "Que ha ganado Alfredo Arias en el Deportivo Cali, lo eliminaron en todo. Y este año ha ganado partidos, pero el ahorro que traía viene bajando. El Tolima ya lo tiene en la mira en la tabla de posiciones". Sobre el tema César agregó: "Uno en el periodismo no puede actuar como hincha, los hinchas quieren ver sangre y usted no tiene porqué enrostrarle a Alfredo Arias que no ha ganado nada con el Cali".

Otro de los temas tuvo que ver con la derrota como local de Millonarios ante Jaguares y la responsabilidad de Alberto Gamero en este mal momento del equipo embajador. Óscar manifestó: "A mí no me gustan las ruedas de prensa, solo se habla paja. Ese cuento de Gamero de que generan mucho y no definen ya no sirve. Lo único que marca la diferencia son los goles". Por su parte César complementó: "Y lo más grave de todo, es que la falta de definición se ha vuelto un cáncer en el fútbol colombiano y se ve en todos los equipos y los partidos del fútbol colombiano".

