Lucena sobre Copa América: “Estamos trabajando para tener un aforo del 30%”

Ernesto Lucena, ministro del Deporte, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio tras conocerse que la realización de la Copa América 2021 estaría en duda por lo lento que avanzan los procesos de vacunación y que obligaría a no tener público en los estadios.

El funcionario aseguró que se trabaja fuertemente en la creación de protocolos de bioseguridad que permitan tener por lo menos un aforo del 30% en los estadios. Además aseguró que Colombia ha sido muy juicioso en cuanto a los aspectos legales necesario para la realización del evento deportivo.

Lucena también fue claro con lo que pasaría en caso de que no se autorice la presencia de espectadores en los estadios, "Una Copa América sin público no tendría sentido". Además aseguró que la Conmebol no ha dado un límite de aforo para la realización del torneo.