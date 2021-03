El Pulso del Fútbol, 01 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad de la liga colombiana y los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla. Óscar dijo: "Santa Fe y Tolima le están respirando en la nuca al Cali y me ha gustado el juego de los cardenales. El Cali tiene que salir de esa "empatitis" en la que ha caído". Sobre el tema César agregó: "No hay que ser injusto con Santa Fe, ayer le salieron los cambios a Alfredo Arias y no le salieron a Harold Rivera. Pero Santa Fe va tercero y está en la pelea".

Le puede interesar también: Rusan Malinovskyi destaca la inteligencia de Luis Muriel en el Atalanta

Otro de los temas tuvo que ver con la campaña que ha hecho el América de Cali en este torneo y si esto afectará la continuidad del entrenador Juan Cruz Real. Óscar manifestó: "Así no haya perdido en Pasto, su puesto 13 en la tabla aterra y asusta. Si Juan Cruz Real no se pone las pilas, lo van a sacar, porque no puede vivir de la liga que ganó el año pasado". Por su parte César complementó: "Yo creo que tiene ahorros con el título del año pasado y no estoy de acuerdo con las personas que dicen que no conoce a sus jugadores. Es que los futbolistas en el balompié moderno pueden jugar en varias posiciones".

Le puede interesar también: Mourinho y sus elogios para Dávinson Sánchez en victoria del Tottenham

No olvide escuchar el audio del programa.