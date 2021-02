Brayan Moreno: "Aprovechamos la altura que a ellos les afectaba"

Boyacá Chicó ganó su primer partido del 2021 contra un Junior sediento de sumar puntos para no alejarse del líder Deportivo Cali. Brayan Moreno fue la figura del encuentro marcando los dos goles del equipo 'ajedrezado'.

En conversación con el Carrusel Caracol, Brayan Moreno habló del triunfo de este fin de semana y destacó que la altura fue un punto a favor del Chicó.

"En los partidos anteriores no entraba la pelota y ayer nos tocaba dar todo al máximo para sacar los tres puntos que tanto necesitábamos", aseguró.

"Nosotros aprovechamos la altura que a ellos les afectaba acá", añadió.

Para Moreno, hacerle un gol a un equipo como el Junior “da mucha alegría”, sobre todo en un momento en el que tanto lo necesitaba el cuadro boyacense.

"El equipo ha ganado mucha seguridad y confianza, solo faltaba que se nos dieran los resultados para romper la racha perdedora que teníamos. A veces uno no sale con hambre de hacer goles y por momentos no me la creía de darle triunfos al equipo", comentó.