Rivera criticó a jugadores de Patriotas: Hay que tener ambición para no irse al descenso

Tiempos complicados para Patriotas, que continúa en su disputa por salvarse del descenso. En los últimos días, las directivas anunciaron la destitución del entrenador Harold Rivera, teniendo en cuenta que los malos resultados forzaron al equipo a tomar esta decisión. Actualmente, los boyacenses se ubican en la posición 15 y suman apenas 9 puntos en 10 partidos.

Rivera habló con El VBAR y expresó que la decisión fue consensuada por ambas partes y también explico lo que le faltó al equipo durante su paso por el banquillo técnico: “Hay generaciones que no viven el riesgo del descenso como se debiera vivir. Hay que tener ambición por no perder la categoría”

Continuidad en Patriotas

“Una decisión en conjunto, después del partido con Bucaramanga el equipo venía haciendo cosas buenas, pero luego del resultado teníamos era que sumar, luego nos reunimos con los directivos y dijimos ambas posturas llegando a la conclusión de dar un paso al costado, la idea es que todo sea en pro del equipo”

Necesidad de sumar puntos y el juego

“uno siempre quiere ser el mejor hicimos partidos muy buenos como el de Bucaramanga por un autogol y contra América también jugamos bien y muchas veces uno como entrenador tiene su parte, pero los jugadores deben responder en el terreno de juego, cometimos muchos errores que no se podían cometer, ya que estamos peleando en el descenso y el arbitraje también nos ha perjudicado, sumar puntos es importante y ganando estaríamos mejor”

Presión del descenso

“Uno busca eso, la ambición que debe tener uno para no perder la categoría y el jugador debe estar motivado, uno mismo se da la motivación y siento que en esto la idea es empujar todos desde los directivos hasta los jugadores e incluso la poca hinchada que debe permanecer unida para lograr el objetivo, yo jugué en Patriotas cuando los dejamos en la A y teníamos jugadores con compromiso mayor sin decir que los de ahora no lo tienen y uno siente que de pronto hay generaciones que en estos momentos duros no viven la situación como se debiera vivir”

Nómina competitiva

“Uno siempre quiere lo mejor y poder contratar más y en este segundo semestre había jugadores que cumplían su contrato y el papel económico cumple un papel en este club y yo quería un equipo más dinámico y siento que físicamente nunca nos superaron eso lo mejoramos, pero respecto a eso le comunique al doctor que si podíamos traer a Charrupí de Millonarios y llevamos jugadores con experiencia que no venían de buen momento, pero creíamos que podían rendir y nos quedamos cortos de centrales y desafortunadamente yo tengo responsabilidad en eso en hacer énfasis en conseguir más.

Ambiente dentro de la institución con el descenso

“Pasa por muchos aspectos al final la dirección la toma el directivo y que en paz descanse Gabriel Camargo que decía que el buen técnico no era el común, él les daba continuidad así no pasaran semestre a semestre y el afán de los resultados muchas veces había un aceleramiento en los resultados al igual que no tener jugadores en la cantera porque eso siempre ayuda junto a no poder contratar y nosotros los técnicos tenemos esa responsabilidad”