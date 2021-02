Mi Banda Sonora con Óscar Restrepo 'Trapito'

Desde niño, Óscar Restrepo quiso trabajar en los medios. Estudió en el Liceo Salesiano El Sufragio en el barrio Boston de Medellín y, al tiempo, trabajó con su padre y abuelo. Desde muy pequeño, comprendió la importancia de trabajar.

Se trasladó a Bogotá a trabajar en los medios, luego de estudiar en la Universidad de Antioquia. Su madre no estaba convencida de su decisión, pero finalmente lo apoyó.

Hoy es una referencia del periodismo deportivo en Colombia. Ha transmitido diferentes eventos nacionales e internacionales a través de varios medios radiales.

“Luché mucho por ver a Colombia campeón de algo. Y en el 2001, cuando Colombia ganó el primer título de Copa América, yo no estaba. Me dolió no aceptar esa invitación", afirmó.

En esta ocasión, Óscar Restrepo 'Trapito' narró sus historias de vida a través de canciones. Conozca aquí su lista musical:

Las Acacias - Garzón y Collazos

Soñando con el abuelo - Fausto

La Pastora - Mancini y Godoy

Gracias a la vida - Mercedes Sosa

Nuestro juramento – Julio Jaramillo

Mediterráneo - Joan Manuel Serrat

Me olvidé de vivir – Julio Iglesias

Adoro - Armando Manzanero

Mi hijo y yo - Grupo Niche

El camino de la Vida - Trio América

Madrigal - Danny Rivera