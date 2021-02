El Pulso del Fútbol, 10 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el anuncio de la Dimayor, de la implementación del fair play financiero en la liga colombiana. César dijo: "La Dimayor lanzó públicamente el fair play financiero, aprobado por los clubes. Esta es una herramienta utilizada en Europa, para mantener el equilibrio económico en los clubes y que no se vayan a la ruina, los obliga a autorregularse". Sobre el tema Óscar agregó: "Aplaudo y felicito a la Dimayor y a sus equipos, por apoyar el fair play financiero. Pero conociendo al fútbol de Colombia, me preocupa lo que pueda pasar, porque la corrupción nos ha dejado heridos de muerte en toda la historia de nuestro país".

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual argumenta que el Deportes Tolima es un equipo grande en Colombia. Óscar manifestó: "El Tolima ha sido campeón dos veces de la liga colombiana, en 6 ocasiones logró subcampeonato, 8 veces clasificó a la Copa Libertadores y en 9 a la Sudamericana. Finalmente, es uno de los equipos que mejor compra y no pelea descenso, por eso no es chico". Por su parte César complementó: "Creo que el Tolima no es un equipo grande, ni las dos estrellas, ni sus clasificaciones a torneos internacionales, le dan el aval para ser un equipo grande. Le falta mayor cantidad de público y le faltan galardones".

