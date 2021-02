Dominancia de Claro: ¿qué implicaciones tiene la decisión de la CRC?

En Hora 20 un programa especial para hablar de la realidad de las telecomunicaciones en el país, pues hace poco la Comisión Reguladora de Comunicaciones declaró dominancia de la compañía Claro en el mercado de “servicios móviles”, se habló de lo que significa esta decisión, de los efectos en los usuarios y en el mercado; del papel de la SIC, del CRC y de lo correctivos que se deben tomar para evitar esta dominancia. También se debatió sobre la incidencia de esta decisión en futuras licitaciones y en la subasta de la tecnología 5G.

Con una posición de dominancia sobre el mercado de los servicios móviles fue declarada la compañía Claro la semana pasada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en primera instancia, esto después de un estudio de más de cuatro años y de un “análisis integral de competencia” realizado por la Comisión. No obstante, tener dominancia sobre el mercado, no significa recibir sanciones o medidas específicas, pero sí una vigilancia o monitoreo del mercado. Aunque las sanciones pueden tener lugar dado el caso de que la empresa abuse de su posición de dominancia sobre el mercado.

Esta decisión de la CRC basada en información de la Superintendencia de Industria y Comercio buscaría corregir las fallas en el mercado y hacer un diagnóstico de la realidad de los servicios móviles en el país. Por su parte, Claro que tiene la posibilidad de impugnar la decisión, anunció que lo hará, pues considera que la decisión se basa en información de hace más de cinco años; que la evidencia del mercado demuestra otro panorama y que la misma SIC en ocasiones recientes recalcó que en el caso de Claro no hay dominancia en el mercado de datos. Además, adujeron que esta decisión puede afectar futuras inversiones y el relacionamiento con los usuarios.

No obstante, este asunto no es nuevo, desde 2009 la entonces Comcel, ahora Claro fue declarada con dominancia bajo los servicios de voz, esto atado a un concepto emitido por la SIC. En 2016 se abrió el proceso y en 2017 inició de manera formal la investigación para determinar el peso que tiene en el mercado de voz y de datos Claro; en julio 2019 se esperaba la decisión, pero por efectos de la sanción de la Ley Tic que reformaba la CRC el proceso tomó más tiempo. Durante la investigación, distintos operadores y congresistas enviaron tres cartas a la OCDE pidiendo que se diera celeridad al proceso para determinar qué tanta dominancia tenía Claro en el mercado colombiano. Pues los operadores que compiten en el sector han sustentado que no hay equilibrio, que el país va camino al monopolio y que no hay una competitividad abierta. Tras la decisión, los operadores han dicho que se necesitan medidas diferenciales que beneficien a los colombianos y que esperan que se definan asuntos a futuros como la subasta del espectro.

Lo que dicen los panelistas

Fernando Quijano, director de La República, apuntó que esta declaración de dominancia es preventiva y lo que busca es claramente que se prevenga el abuso desde esa posición. Además, planteó que la medida puede ayudar a reordenar el mercado celular en Colombia y buscar el terreno de cara a lo que venga en el país en la subasta del 5G; el cual cree que se debe dar con empresas y jugadores que tengan la capacidad para hacer la inversión y evitar que se cometan los errores de la anterior subasta.

Francisco Miranda, director de Portafolio, explicó que la dominancia no es algo ilegal y que no se debe mezclar con las malas experiencias de los usuarios, pue su objetivo es decir que la empresa puede determinar condiciones sobre el mercado, en este caso de servicios móviles, y que puede decidir variables sobre el mercado, así como empaquetar cosas aprovechando que a los otros competidores les puede costar un poco más. Agregó que si el país quiere avanzar hacia nuevas tecnologías, es necesario dar la discusión de la dominancia para que el mercado funcione bien y se corrijan errores en precios, inversiones y crecimiento.

Para Jorge Fernando Negrete, socio presidente de Digital Policy & Law Group, la declaración de dominio de Claro es una forma de reflexionar sobre lo que se ha hecho bien en materia de telecomunicaciones y de lo que está haciendo falta, pues considera que el país tiene grandes ventajas en materia de política pública, pero cree que todavía hace falta elementos de regulación con el fin de dar estímulos a las compañías que están compitiendo. Por último, sostuvo que 5G no es solo espectro, “es generación de infraestructura más disruptiva. Son cosas que necesitan más dinero, más recursos económicos, porque sino el 5G nos será tan eficiente como otros.”

Diego Molano Vega, exministro TIC y consultor experto en temas digitales, recordó que en un determinado momento se tomaron decisiones para balancear el terreno de las telecomunicaciones y se dio licitación de 4G, con lo cual apunta que llegaron nuevos jugadores al mercado. Agregó que, en el marco regulatorio colombiano, tener posición de dominio no está mal, “lo malo es abusar de la posición de dominio. El marco permite que autoridades tomen medidas para prevenir que eso pase.” Además, habló de lo difícil que es tomar medidas a partir de la dominancia, pue si bien afirma que la posición de dominio de Claro es real, también reconoce que la compañía ha invertido en el país.

Por último, planteó que este mercado no se regula solo, pues dice que “carne y hueso” y que ante ese panorama debe haber incentivos para que la conectividad llegue a todos los puntos del país.