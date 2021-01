Llegada de vacunas al país: ¿cuáles son las causas de la demora?

En Hora 20 un comentario sobre el legado y significado de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez a causa del coronavirus y de cómo estos hechos pueden apaciguar las diferencias políticas. También una mirada al plan de vacunación, a las fases, los tiempos y lo que se espera en términos logísticos.

Este lunes se llevó a cabo una Audiencia Pública en la Comisión Quinta del Senado en la cual se debatió sobre el futuro de la vacuna en el país, los tiempos estipulados, la falta de transparencia del gobierno y los retos que se tienen por delante; no obstante, la audiencia no contó con la asistencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz.

El Plan Nacional de Vacunación que consta de cinco etapas distribuidas en dos fases busca inmunizar a 34 millones de colombianos a través de una priorización basada en edad, comorbilidad y riesgo de contagio; por ahora, el gobierno dice tener contratos y acuerdos para que 29 millones de personas tengan acceso a la vacuna; los contratos por ahora serían con tres farmacéuticas y los 20 millones de dosis que se consigan a través de la plataforma de colaboración global COVAX.

Mientas se espera que los primeros lotes de la vacuna lleguen durante el mes de febrero, Bloomberg publicó hoy un listado con los países con mejores y peores indicadores de la pandemia, Colombia se ubicó en el puesto 53, estando solo detrás de Sudáfrica y México; pues se raja en índices como el acceso a la vacuna; muertes y la tasa de positividad a la hora del testeo. Además, Colombia que es el país número 11 en número de muertes, es junto con Irán los únicos dos países entre esos 11 primeros, que todavía no han empezado a vacunar a su población.

No obstante, empezar rápido no significa estar haciendo las cosas con eficiencia, por ejemplo, en el caso de México que recibió el primer lote de vacunas el 23 de diciembre, empezó a vacunar el 24 y que en total la han llegado unas 986 mil dosis, ha logrado en 32 días vacunar 624 mil personas, es decir, unas 18 mil diarias en promedio. No obstante, según registros globales, en este país no se ha vacunado ni una persona por cada 100 habitantes; el registro apenas es de 0.5. En Colombia, según cálculos de la profesora de medicina de la Universidad de Antioquia, Marcela Vélez, se necesitaría vacunar unas 223 mil personas al día para tener al 80 por ciento de la población vacunada a enero 26 del 2022.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, se refirió a la muerte del ministro de Defensa y del presidente de la CGT. Sobre el Carlos Holmes Trujillo destacó su largo camino por la política, su carácter de servidor público y la importancia que le dio a los municipios en términos de ordenamiento territorial. Sobre Julio Roberto Gómez lo definió como un componedor dentro de las uniones sindicales, pero también con el gobierno y con las empresas

En cuanto a la demora en la llegada de las vacunas, apunto que son muchas las preguntas y que la incertidumbre cada vez va ganando más terreno, pero acepta que hay un gran problema en términos de producción y de acceso a la vacuna en todo el mundo, lo que para ella no quita la falta de información para saber en qué va el proceso al menos para Colombia. También se concentró en hablar sobre los problemas de comprar a riesgo en Colombia y del papel que cumplen los organismos de control.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, apuntó que las pérdida de Julio Roberto Gómez y de Carlos Holmes Trujillo son lamentables, a este último lo definió como “un demócrata, una persona preparada, un estadista.” Sobre los efectos que pueden tener estos hechos en la polarización, comentó que es muy importante dejar de lado el “quién”, para pasar a mirar el “qué” y se logre analizar a fondo los planteamientos e ideas.

Frente al plan de vacunación, comentó que la ley que se promulgó sobre vacunas es importante en la medida que otorga un marco para habilitar al gobierno en la compra de vacunas y evitar de alguna manera las demandas en contra del gobierno. También señaló que es importante ver hacia dónde va el país “tenemos posibilidad de que 29 millones de colombianos sean vacunados; eso no solo lo ha dicho el presidente y el ministro, también lo dijo el Contralor”, concluyó.

Para José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, resulta interesante el contraste entre la muerte de dos personajes de la vida pública, pues apunta que, aunque ideológicamente eran personas muy distantes, los dos tuvieron una vida marcada por la moderación, la búsqueda de acuerdos y de construir puentes.

Entrando en el tema de las vacunas, apuntó que lo que ocurre en el país “es crónica de una muerte anunciada”, pues señala que mientras algunos países lograron invertir recursos a riesgo con la vacuna, en Colombia el presidente Duque se demoró 82 días en enviar un mensaje de urgencia para que el congreso tramitara la ley de acceso a las vacunas.

Felipe Baptiste, abogado, consultor, empresario, se refirió al ministro de Defensa y al presidente de la CGT como personas con las que era posible negociar, dialogar y llegar a acuerdos. Además, dijo que la ausencia de Julio Roberto se va a sentir al momento de llegar a consensos en materia de una reforma laboral, la cual considera que es indispensable para el país.

Respecto al plan de vacunación y a la llegada de la vacuna, sostuvo que el país político está paralizado por diversas causas y que esto ha llevado a que no sea posible moverse de distintas maneras, tal como se podía hacer antes. En cuanto a la articulación entre regiones, el gobierno y la logística, apuntó que es necesario que se mantenga una unidad de mando para que el plan funcione tal como está previsto.