"No apoyé a Hollman Morris; de Benedetti me gané un madrazo": Robledo

Angela María Robledo, por medio de una carta, confirmó que renuncia a la Colombia Humana. Robledo habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su futuro y razones de esta decisión.

"Hay procesos y esta pandemia me permitió conocer personas y ha sido mi característica de trabajo. Ahí configuramos esta tarea al cuidado y protección de vida para desanclar esta desigualdad enorme. Llegó ese momento, fue un distanciamiento que se produjo desde el año pasado y ya llegó el tiempo de agradecerle a él (a Gustavo Petro) y los que votaron por nosotros; a buscar nuevos caminos donde esa agenda tenga recocimiento y desarrollo", mencionó.

Por otro lado, habló sobre la Gustavo Bolívar y su polémica por la forma de discutir con los demás.

"El reto agresivo de hacer política no solo son válidas para Colombia Humana sino para otros sectores. Estamos cansados de acudir a esas prácticas que borran para dejar todo gris y con espacios. Hay equivocaciones. Con Gustavo Bolivar tengo muy buena relación y espero que la decisión que yo tomo sirva para crear un gran espectro del progresismo sin prácticas agresivas. La política no es solo ponernos de acuerdo, es la que logra concenso con las profundas diferencias. Es un reto enorme", dijo.

Adicional a esto, Robledo habló sobre una de las razones de su salida, pues tuvo serios desacuerdos con Hollman Morris y Armando Benedetti.

"Ahí se produjo una fisura y lo hablé. No apoyé a Hollman Morris (en su candidatura) y el primer elemento era cero tolerancia a la violencia de mujeres; él tiene acusaciones, yo le creo a las víctimas. Eso me costó que me descalificaran y recibí insultos en redes. Yo de Benedetti me gané un madrazo por 'las listas cremalleras'. Esos son lo que las mujeres llamamos micromachismos, que van escalando a otras formas de agresión", finalizó.