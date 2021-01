"Los cascos ayudan a reducir el tiempo de hospitalización en las UCI"

Jhon Edison Parra, coordinador de cuidados intensivos del Hospital Tunal, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre los nuevos cascos que se implementaron en este lugar.

"Los cascos funcionan para ventilación y disminuye el efecto secundario de la intubación. También disminuye el tiempo de estadía en UCI. Las personas van a estar más tolerantes, pero es importante decir que no reemplaza la ventilación tradicional (intubación) y que no es la cura del COVID. Es mecanismo de soporte", explicó.

También mencionó cómo ayuda a salir con menor tiempo de las unidades de cuidado intensivo.

"Un paciente dura, en promedio, de 7 a 14 días. Disminuye el tiempo, pero no es para todos los pacientes. La oxigenación, comorbilidades y que lo tolere, porque no es tan cómodo. Genera presión y puede moelstar en los oídos. Hicimos un estudio, pero no son hechos en Colombia. Tiene beneficos y protege la personal de salud", finalizó.