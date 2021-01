"El gobierno hace una buena labor para elegir la mejor vacuna contra COVID"

Johnattan García Ruiz, profesor de Derecho en la Universidad de Los Andes, master en Salud Pública e investigador de Justicia en temas del llamado Sur Global, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre el proceso actual de adquisición de vacunas contra el COVID-19 en el mundo.

Se refirió al tema de los acuerdos entre los países y los laboratorios fabricantes de la vacuna y dijo: “ningún país del mundo tiene hoy por hoy un acuerdo público con los laboratorios farmacéuticos para adquirir las vacunas. Muchos laboratorios utilizan estos acuerdos para mantener varias partes de la negociación privadas como por ejemplo los precios”.

También mencionó el tema que se habla entre la gente sobre la demora en la llegada de las vacunas a Colombia: “yo no creo que haya sido una buena estrategia que Colombia hubiera comprometido los recursos que no tiene para poder alcanzar unos acuerdos sin tener una mayor información. Aun cuando veamos que las vacuna no llegan, creo que el gobierno ha hecho una labor juiciosa de mirar cuáles son las ofertas, la evidencia que respalda las vacunas y depositar el dinero en las que consideren la mejor opción. Esperar un poco no es malo”.

“Colombia no es que sea el peor país de la región, creo que estamos en una muy buena posición ya que tenemos un sistema de salud que nos permite recoger un muy dinero para que nadie se quede sin la vacuna o por lo menos, quienes más lo necesitan y muchos países no tienen ese privilegio”, señaló García.

Por último, afirmó: “esta no va a ser la primera compra de vacunas que se harán, así que planear una alianza regional es una prioridad para negociar nuevas adquisiciones”.