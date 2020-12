Juan Cruz Real: “Sí han llegado algunos contactos interesados en mí”

Juan Cruz Real es el primer técnico argentino en salir campeón con el América de Cali. El entrenador habló con el VBar de Caracol sobre sus sensaciones el día después del título y las posibilidades que hay de que siga en el equipo 'escarlata'.

El DT que llegó en medio de la incredulidad por su poca experiencia agradeció a los jugadores "A los jugadores les tengo un agradecimiento eterno por lo conseguido. Me quedo con las relaciones humanas que logramos (...) El trabajo, la unión y el amor en una idea hicieron que cerráramos muy bien el semestre y lográramos el campeonato".

Le puede interesar:

Sobre el partido, que le dio al América de Cali el decimoquinto título, dijo cual fue la clave para mantener la ventaja conseguida en el estadio Pascual Guerrero, "El segundo tiempo el equipo equilibró el partido, tuvimos dos o tres para liquidar la serie, pero aguantamos hasta el final".

Lea también:

Por último, Juan Cruz Real está a la espera de poder llegar a un acuerdo económico con Tulio Gómez para su continuidad, sin embargo, no le cierra la puerta a una nueva experiencia, "Sí han llegado algunos contactos interesados en mí, pero no he hablado con nadie porque el foco era ganar el campeonato y porque más allá de las ofertas, la prioridad para nosotros es América".