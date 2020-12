Marlon Torres: “Lo de Teo no es personal, fue algo que pasó por euforia”

Marlon Torres, defensor central del América de Cali, habló en el VBar de Caracol Radio sobre el decimoquinto título, el segundo en su cuenta personal con el equipo 'escarlata'. El referente, también habló sobre el video donde se referían de manera despectiva a Teófilo Gutierrez.

"Lo de Teo no es algo personal, fue algo que pasó en un momento de euforia. No es con la institución, respetamos a Junior", dijo el defensor sobre el video del cual no quiso dar muchos detalles y prefirió dejarlo como un altercado dentro de la cancha.

Marlon analizó el partido de la final ante Independiente Santa Fe jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, "La cosa se estaba complicando un poquito. El señor Wilmar Roldán nos afanaba un poquito a jugar y nosotros queríamos bajar el ritmo, apaciguar".

Además, destacó que todo el equipo se puso el "overol" en el crucial partido "Siempre he querido hacer lo mejor para el equipo, hicimos un gran trabajo. Como se vio ayer, el grupo fue fuerte ayer para defender el resultado y eso nos dio el título".

Por último, Marlon Torres se refirió al estilo de juego de los entrenadores con los que fue campeón en los 'diablos rojos', "Guimarães y Cruz comparten la característica de la humildad y la mentalidad ganadora y eso es importante para el grupo, lo diferente es el estilo de juego".