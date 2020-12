La hora de los personajes: la pandemia del 2020

En Hora 20 empezamos con "La hora de los personajes 2020", nuestros especiales de fin de año, esta noche iniciamos con el gran especial "La pandemia del 2020" para analizar y debatir a fondo cómo está el país de cara a la pandemia del coronavirus; a qué nos seguimos enfrentando; las lecciones aprendidas, los errores, lo que se sabe hasta el momento y lo que viene para el 2021 ahora que la vacuna empieza a ser comercializada y se empieza a ver la luz al final del túnel, pero que al mismo tiempo el país empieza a ver un aumento tanto en los contagios como en la ocupación UCI en algunas ciudades.

Desde inicios de este 2020 no cabía duda de que uno de los grandes personajes de este año sería la pandemia del coronavirus; a pesar de que en ese momento era poco lo que se conocía y las incertidumbres estaban a la orden del día. Hoy, después de 72 millones de contagios y más de 1,6 millones de muertes por cuenta del SARS-CoV-2 hay algún tipo de certidumbre sobre lo que ha pasado, pues la ciencia en tiempo record ha logrado desarrollar una vacuna y conocer las múltiples formas como opera el virus en el cuerpo de las personas. No obstante, al paso que vamos viendo una luz al final del túnel y países como Estados Unidos y el Reino Unido empiezan a vacunar a su población, en otras latitudes la preocupación continúa, los contagios se aceleran, las camas UCI se ocupan, los "héroes de bata blanca" emiten alertas y los millonarios como Bill Gates apuntan que "Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia" ...

Desde hace aproximadamente un año la vida de la mayoría de los 7 mil millones de habitantes en el mundo cambió, la forma como vivíamos antes ahora es una añoranza, pues la falta de contacto físico, el uso del tapabocas y las largas cuarentenas fueron un importante componente de este 2020. Pues tras la aparición de una rara neumonía en diciembre del 2019 en la ciudad de Whuan en China, el virus se fue expandiendo por todo el mundo, en Europa la mayoría de los países decretaron cuarentena, siendo Italia el primero de ellos. Después llegó a América, convirtiendo a Estados Unidos en el país con más casos y a América Latina en una de las regiones más golpeadas, pues se juntaron los dramas de la pobreza, la corrupción y el olvido estatal con una emergencia sanitaria.

Lo que dicen los panelistas

Zulma Cucunubá, investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales de Imperial College London y profesora de Epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que en algunas partes del país se ha tenido hasta dos picos o una especie de meseta larga en algunas ocasiones y en algunas ciudades se puede estar experimentando ocupación en las camas UCI hasta del 70 por ciento. También aclaró que es importante que esta realidad se vea con optimismo, pues advierte que este es el virus más estudiado en la historia de la humanidad y que se ha empezado a conocer evidencias y equivocaciones como la desinfección de carros, zapatos y tapetes; acciones las cuales considera que no funcionan según la evidencia científica.

En cuanto a los avances en el desarrollo de una vacuna, apuntó que es un gran logro lo que se ha conseguido en poco tiempo y que ahora es importante determinar los efectos secundarios que esta pueda tener, los cuales en la mayoría apunta que son tolerables, pero que a medida que se apliquen más vacunas se podrán conocer los efectos raros, los cuales señala que podrían estar "ligados a defectos idiosincráticos o características genéticas."

Andrés Vecino, investigador científico de la Universidad Johns Hopkins y miembro de la Junta Directiva de Health Systems Global, señaló que, aunque se ha pasado por un mal año, no ve posible que la pandemia termine pronto a pesar del inicio de la vacunación en algunas partes del mundo, por lo que cree que continuar con las mismas medidas es importante y que otra de las realidades probables es que volvamos a tener un pico.

Apuntó que es necesario cerrar la cadena de contagio y que eso solo se logra a través de aislamiento; reportando a la EPS y avisando a los contactos más cercanos. Por lo tanto, aseguró que es importante que el país y los gobiernos locales trabajen en mejorar el rastreo, pues no ve factible un nuevo cierre total.

Carlos Francisco Fernández, médico y editor de Salud de El Tiempo, apuntó que dentro del aprendizaje de la pandemia no se ha capitalizado un punto como es el rastreo de los casos y su seguimiento, pues considera que es necesario fortalecer este tipo de componentes, así como el de testeo "ya pasamos por el relato y la narrativa de los respiradores y nos fue bien, ahora por qué no el de aumentar la capacidad no solo desde los sintomáticos sino llegar un poco más allá". Ya que cree que el subregistro puede ser muy grande en el país y que podría llegar a ser hasta del 80 por ciento.

Señaló que deberíamos prepararnos para la próxima pandemia, la cual cree que vendrá y en el marco de esa preparación, dijo que el trabajo institucional conjunto es muy importante para proyectar componentes de seguridad y fortalecimiento de la institucionalidad con el fin de enfrentar nuevos escenarios de pandemia.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, apuntó que uno de los aciertos por parte del gobierno al inicio de la pandemia fue la dotación de camas UCI para enfrentar los momentos más críticos, pero cree que el gobierno ha fallado en aumentar el número de pruebas y en adelantar una buena gestión para conseguir la vacuna contra el coronavirus para el país. Agregó que el papel del Congreso en el 2021 estará relacionado en hacer control político para que el gobierno mejore en asuntos de rastreo, testeo, cultura ciudadana, pedagogía y el acceso a la vacuna, en el cual considera hay muchos interrogantes.