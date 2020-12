¿Funcionan los programas de televisión del gobierno para comunicar?

En Hora 20 un viernes de popurrí para debatir las polémicas cifras que conocimos esta semana. Se habló de los $1.500 millones del alumbrado navideño en San Andrés; de los $6.300 millones del contrato del gobierno para los programas de televisión del presidente Duque; también se analizaron lamentables cifras como las 80 masacres en el 2020 y de la reducción de homicidios ante la cuarentena.

Una polémica cifra, la cual terminaría afectando la libertad de expresión y de información, así como el uso de los recursos en la televisión pública, tiene que ver con el contrato de $6.300 millones entre la presidencia y RTVC para la producción y elaboración de varios espacios en el sistema de medios públicos que comprende desde un magazín; cápsulas informativas, un noticiero y hasta un programa de entrevistas con el presidente en el que dialoga con personajes reconocidos del país.

No obstante, la presidencia ha salido decir que dicho programa de entrevistas fue solo una propuesta y que no se ejecutó. Además, aclararon que el monto del contrato corresponde a los recursos anteriores y hasta el año 2022, el cual permite la permanencia de la consejería de prensa y afirmaron que gobiernos anteriores también hicieron uso de los espacios de televisión, como en la administración Santos con el programa "Urna de Cristal." Incluso, aclararon que no se quiere convertir al presidente en un presentador de televisión.

Más allá de las críticas, del monto y del uso del espacio, se han lanzado varias alertas relacionadas con la forma de comunicar del gobierno, pues cabe recordar que desde marzo de este año el presidente tiene el programa de Prevención y Acción, el cual tiene como objetivo comunicar todo lo relacionado con la pandemia, pero que desde algunos meses ha funcionado como vehículo para contarle al país algunos proyectos, planes y logros de esta administración. Programa que en las últimas mediciones tiene cerca de 5 puntos de rating y que podría estar vigente hasta el fin de la emergencia sanitaria, según se contó esta mañana en 6 AM Hoy por hoy.

La preocupación también radica en el acceso a la información y en hacer preguntas por parte de la prensa, pues las tradicionales ruedas de prensa y escenarios de preguntas con el presidente han sido reemplazadas con espacios como Prevención y Acción y entrevistas con los medios

Lo que dicen los panelistas

Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC, señaló que uno de los puntos centrales para entender el manejo de la televisión pública es si este debe atender los intereses del país o del gobierno de turno. Además, planteó si con los recursos de los contratos del gobierno no se puede hacer algo para favorecer a la industria audiovisual o la economía naranja.

En cuanto al contrato en San Andrés para alumbrado navideño, comentó que no sabe si es tan necesario una inversión tan alta para reactivar turismo; por lo que cree que en estos asuntos debe haber foco, criterio y empatía.

Augusto Reyes, director de Poder & Poder y abogado, señaló que es importante que el gobierno y el presidente comunique a los ciudadanos con el fin de que este se sienta cercano al país, pero que un problema radica en que este se convierte en parte del paisaje y que es en ese punto donde la estrategia debe ser multimodal y más cercana a las personas, es decir, mejorar los programas en términos de contenido.

Rodrigo Pardo, periodista y excanciller, criticó que el programa del presidente Duque sea largo y con una devaluación de la idea original y en la palabra del presidente Duque, pues señala que con las repetidas apariciones la palabra se empieza a desgastar, "es como si no importara lo que dice el presidente". También apuntó que inicio del programa se cruzó con la puesta en marcha de la réplica de la oposición, lo que cree ha afectado el espíritu de la norma y se ha tenido a burlarla.

Francisco Bernate: abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, expresó que el programa del presidente Duque fue importante en un inicio, pues ayudaba a informarse y entender qué estaba pasando, pero cree que el debate de fondo está en el carácter público de la televisión pública, pues cree que se debe definir si por pública se entiende que está al servicio del gobierno de turno o si está al servicio de todo el país como es el caro de la NPR en Estados Unidos.

En cuanto a la polémica en San Andrés, explicó que las partidas y dineros que se destinan para alumbrado público no es que el mandatario lo destina, "desde que se aprueba el presupuesto está claro que es para esos efectos", por lo que advierte que embellecer la ciudad en navidad no es algo excluyente ante la situación dramática como es el caso del paso de un huracán.