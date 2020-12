López: "A hoy, solamente hay 10 millones de vacunas en Colombia para 2021"

José Daniel López, representante a la Cámara, habló en 6AM Hoy Por Hoy en Caracol Radio sobre la vacuna para la COVID-19. El representante mencionó que los de bajo y menor riesgo, deberán esperar a 2022 para ser vacunados.

“Esencialmente, que nos alerta, es que toda la población que no sea prioritaria deberá esperar. No mayores de 60 años y no personal de salud deben esperar hasta el año 2022 para ser vacunados. Dice el Ministerio de Salud. El riesgo sustancial que vemos en la respuesta del Gobierno, ojalá rectifiquen, es que podríamos tener una pandemia más larga con respecto a otros países de América Latina. A la mayoría de los colombianos no los vacunarían en el 2021. Solo sería el 15%, que es la población prioritaria. Los demás esperan a 2022”, dijo López.

Por otro lado, tocó el tema de la refrigeración de la vacuna, pues este tema es de vital importancia para que no pierda el efecto.

“El tema de las cadenas de frío… Las vacunas, varias de ellas, requieren refrigeración de más de a menos 70 grados. El vendedor de la vacuna también facilitaría los elementos logísticos”, explicó.

López, además, comparó a varios países de Latinoamérica y mencionó que Colombia va muy atrasado con e tema de las vacunas generales y no solo a población priorizada.

“Todo parece indicar que en Colombia empezaremos en abril. En Perú, la no prioritaria empieza en octubre. En Colombia, según MinSalud, solamente hasta el 2022 será la población no priorizada”, dijo.

El representante también se preocupó por la población de la educación como estudiantes y maestros, quienes están fuera de la población en riesgo.

“Los maestros y estudiantes no hacen parte de población priorizada. Desde la respuesta del Gobierno, es que en 2021 se abordaría a la población priorizada. Dice textualmente ‘esta población, será inmunizada en 2022’, pero no hay cronograma o plan estructurada. En Reino Unido ya hay 11 categorías. Acá hay división genérica”, contó.

Finalmente, López explicó que el Ministerio de Salud ha dicho que hay 35 millones de vacunas, pero que hasta el momento solo se ha firmado por 10.

“El Gobierno ahorita ha adquirido vacunas para 10 millones por medio de Covax, es lo único firmado y asegurado, que llegaría en abril a Colombia. Se especula 5 millones más por medio de Pfizer. Pero no es nada oficial. Si tienen el anhelo de que haya para 35 millones, es fantástico, pero a hoy no solo hay 10”, dijo.

Recordemos que la población priorizada son los mayores a 60 años, personal de la salud y personas con morbilidades que pueden causar muerte por COVID-19.