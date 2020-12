Lo bueno, lo malo y lo feo de las cifras de empleo

Lo bueno:

Tras la llegada del covid-19 Colombia llevaba seis meses con un desempleo del 21% y según las cifras reveladas por el Dane el desempleo baja a un 14%, cifra alentadora teniendo en cuenta que la última crisis similar que vivió el país, Colombia demoró año y medio para recuperarse.

Lo Malo:

Hay 23 ciudades que aún cuentan con un desempleo de 18.4%, principalmente ciudades rurales. Además, los sectores urbanos que son claves en generar empleo como colegios, hoteles, restaurantes y la salud son los sectores más golpeados.

Lo feo:

El desempleo femenino se encuentra en un 27% frente al 18% del masculino. Los hogares con menores de edad, que no pueden ir al colegio, forzaron a que las mujeres se quedaran en casa cuidando a los niños y mientras no haya un regreso de los niños al colegio, muchas mujeres no podrán regresar a trabajar.

