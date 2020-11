Mi Banda Sonora con José Aguirre

La pasión de José Aguirre por la música comenzó a sus 11 años de edad cuando aprendió en la calle lo que la mayoría de las veces se aprende en la academia. Más adelante, tomó la decisión de trasladarse a Cali para establecer contacto con los expertos en salsa. Al principio, su familia no estuvo de acuerdo.

Aguirre, con su talento como trompetista, llegó a formar parte de grandes orquestas locales hasta llegar a ser director musical de Grupo Niche.

A lo largo de su carrera, ha participado en diferentes grabaciones como trompetista, productor y compositor. Ha sido reconocido por diferentes premios nacionales e internacionales.

Esta vez, el maestro José Aguirre compartió sus mejores anécdotas a través de canciones. Conozca aquí su lista musical:

El día que me quieras-Eddie Palmieri

Cicatrices-Grupo Niche

Cuentas del alma-Rubén Blades

Fly me to the moon-Frank Sinatra

O que será-Chico Buarque

Mis panas-Grupo Niche

La cita-Yuri Buenaventura

Garganta con Arena-Diego El Cigala

Necesito llorar-Javier Vásquez

Back to the great sound-Jose Aguirre Big Band