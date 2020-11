Algunas preguntas para Néstor Humberto Martínez

Tras la revelación del diario El Espectador sobre la existencia de 24.000 audios en el expediente Santrich y que la Fiscalía no entregó a la JEP, salieron a la luz pública algunas contradicciones que obligaron al ex fiscal Néstor Humberto Martínez a dar aclaraciones.

1. ¿Por qué se contradice Martínez sobre la entrega controlada de cocaína por parte de la Fiscalía?

El Espectador reveló un documento de la Fiscalía en el que se señala que en 2017 el ente acusador controló el recibimiento de un contenedor con cinco kilos de coca y el 7 de diciembre se hizo efectiva la salida del país de ese estupefaciente. El ex fiscal Martínez dijo hoy a Caracol Radio que la coca no era de la Fiscalía y la entrega controlada se atribuye que era vigilado.

2. El ex fiscal Néstor Humberto tiene dos versiones sobre los operativos encubiertos de la DEA.

Sobre la operación encubierta en 2019 el ex fiscal negó la participación de la Fiscalía en la supuesta negociación de Santrich con mexicanos que eran los agentes, lo dijo así, en ese momento, en una entrevista a RCN Radio. Hoy le dijo a Caracol Radio que sí sabía y que un juez de la República autorizó el operativo razón que lo acredita como legal.

3. ¿Hay tres versiones del ex fiscal Martínez sobre los audios que entregó a la JEP?

Cuando fue capturado Santrich, Marlos Marín, y otros empresarios que ya fueron extraditados, el Ex fiscal Martínez dijo que había muchas pruebas contundentes. Cuando la JEP pidió las pruebas dijo que no las tenía, porque era información de la DEA y en las últimas horas dijo que no sabía de la existencia de los 24.000 audios.

4. ¿Los videos tienen o no audio?

En la entrevista de hoy, el ex fiscal dijo que los videos fueron enviados por la DEA y no tenían audio "eran casi una fotografía", en el momento de abrir ese proceso (2017) el entonces fiscal hizo una extensa reunión con editores de medios, durante la cual proyectó los videos y presentó una transcripción del diálogo. ¿De dónde salieron esos textos?

5. ¿Es factible creer la explicación de que él, como fiscal general, no conociera la obligación de autorizar cualquier acción en Colombia de una agencia de seguridad extranjera?

Este confidencial ha intentado establecer comunicación con la Presidencia de la República para saber si Néstor Humberto Martínez será embajador en España, pero nadie da respuesta