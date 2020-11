El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la definición de la liga colombiana y su calificación en el continente por emotividad y nivel. Óscar dijo: “Para aquellos que critican nuestra liga, esta fase de definición está para alquilar balcón. Faltan algunos partidos para cerrar la fecha 19 y todos los de la 20, al que quiera más, que le piquen caña”. Sobre el tema César agregó: “Si fuera por indicadores, tendría que decir que nuestra liga es la segunda mejor de Sudamérica, porque en el estudio de federación de historia y estadística de la FIFA, aparecemos como la segunda mejor de nuestro continente”.

Le puede interesar también: Jugadores de la selección Colombia tienen prohibido hablar del tema Villa

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual afirmó que los hinchas de Millonarios no deberían sacar pecho por sus victorias ante los equipos de Cali. Óscar respondió: “Los hinchas de Millonarios que estuvieron tristes al principio, ahora están felices. No voy a decir nada más, porque la liga está muy buena”. Por su parte César complementó: “Es cierto que el Cali es mejor que Millonarios en Copa Sudamericana, pero le ganó por un pelo, le ganó por un penalti. Y la actuación que vienen haciendo les da derecho de sacar pecho a los azules”.

Le puede interesar también: "Hay Maradona para rato", su abogado asegura que recibirá el alta médica

Además opinaron acerca de las declaraciones del representante de Antoine Griezmann, en las que dijo que el régimen de Lionel Messi en el Barcelona, era un régimen de terror. César resaltó: “Las declaraciones fueron del representante y descubridor de Griezmann, por eso le pegó un viajado a Messi. No creo que Messi sea régimen del terror en el Barcelona”. Mientras Óscar finalizó: “Todo lo que pasa en el Barcelona se le consultan a Messi, y no sé si ese régimen será de terror o no, pero de que manda, manda”.

Le puede interesar también: El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

No olvide escuchar el audio del programa.