El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Rubén Darío Bustos con el Cúcuta Deportivo, ante Boca Juniors en la semifinal de ida de la Copa Libertadores del año 2007. César dijo: “La semana pasada un oyente nos pidió este gol y por eso lo traemos hoy. Ese partido se disputó el 31 de mayo de 2007 y Cúcuta ganó 3-1 con goles de Blas Pérez y Rubén Darío Bustos de tiro libre”. Sobre el tema Óscar agregó: “Rubén Darío Bustos nació en Villa del Rosario, Norte de Santander. Tiene 39 años y en su palmarés está una Copa Merconorte, tres ligas de primera división en Colombia y un torneo apertura de la B. En su carrera internacional ganó el torneo gaúcho en Brasil”.

Otro de los temas tuvo que ver con el partido de la Liga femenina en Colombia entre Junior y Cali, y el análisis de nuestros panelistas. Óscar manifestó: “Me llamó la atención que varias futbolistas del Cali fueron ocupadas en posiciones en las cuales no juegan normalmente. A nuestro fútbol femenino le hace falta malicia, para no reflejar que es la primera vez que juegan algunas jugadoras”. Por su parte César complementó: “Muy buena la arquera del Junior Franyeli Rodríguez, hizo muchas atajadas durante el partido. A Linda Caicedo no le fue bien en su debut con el equipo azucarero”.

Además opinaron nuevamente acerca del VAR y las polémicas que se han desatado en los últimos días por decisiones en el balompié nacional e internacional. César resaltó: “Hay que mejorar el tiempo en las jugadas del VAR, por eso creo que las decisiones las deben los encargados del VAR y no el árbitro, sería más afortunado eso, que lo que cobra un arbitro con la adrenalina del partido”. Mientras Óscar finalizó: “Tendría que servir de apoyo al árbitro para que acierte, pero a veces entorpece las acciones de juego. Se debe seleccionar mejor el personal, no siempre un ex arbitro será el mejor candidato”.

