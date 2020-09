“Esto fue un paseo mortal”: Liss Pereira sobre presunta negligencia médica

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Liss Pereira habló sobre la pérdida de su primo Evert Dayan Camacho, quien era un doctor que estaba en la primera línea de batalla contra el COVID-19, y quien falleció por presunta negligencia médica.

Pereira aseguró que su familiar contrajo el virus y falleció porque su ARL no aprobó un traslado urgente a una clínica de Bucaramanga.

“Fue muy triste porque él estuvo ayudando a mucha gente, estaba en la unidad médica, y es increíble el trasteo que le metieron de un lado a otro sin darle una atención apropiada para lo que tenía”.

“Nosotros no sabemos a ciencia cierta quien fallo o cuantos fallaron por que se demoraron mucho en decir la gravedad de las cosas (…) Esto fue un paseo mortal, porque quienes podían intervenir no hicieron lo necesario, uno afuera escucha lo que le dicen, lo que le cuentan sobre el paciente, pero es imposible que no le digan a uno la verdad, él necesitaba un tratamiento desde días antes” aseguró.

Liss Pereira envió un mensaje a mantener el autocuidado asegurando que estas muertes no pueden quedar en una cifra. “No lo sigamos tomando a la ligera, seamos cuidadosos con este virus” dijo.