Vemos masacres y abusos, si no salimos qué nos espera el futuro: Estudiante

Este lunes Colombia vivió una nueva jornada de manifestaciones, en su mayoría pacíficas, que se adelantaron en distintas zonas del país.

Precisamente en la capital las autoridades destacaron el buen comportamiento de los ciudadanos. Sin embargo, se presentaron algunas alteraciones al orden en la plaza de Bolívar.

Sobre estos hechos, Nátaly Mora, una estudiante que evitó una agresión a policías, contó en 6AM Hoy por Hoy, la situación que vivió en compañía de varios jóvenes.

“Nosotros invitamos a reflexionar en que la violencia no se arregla con más violencia y la solución no está en romperle la cabeza a la Policía. Por eso cuando llegó un grupo de jóvenes a tirarles piedra nos hicimos en la mitad pidiéndoles que se calmaran, y los policías estuvieron muy calmados yo me sorprendí porque no es usual que ellos estén así, pero nuestro acto sirvió por que el grupo de personas se fue y no hubo un conflicto mayor” contó.

Mora aseguró que la mayoría de los jóvenes que salieron a las calles guardaron una actitud de cero tolerancia a la violencia y al vandalismo, y que una de las principales razones de estas marchas es el rechazo a las masacres y la falta de gobernabilidad.

“Los jóvenes salimos a marchar porque nos duelen las masacres, nos duele el abuso policial y pedimos oportunidades para nuestro futuro, y nosotros somos la generación del cambio, estamos al tanto de las masacres, vivimos los abusos. Si nosotros no salimos ¿Qué nos espera en el futuro?" aseguró.

