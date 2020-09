¿Puede debutar Dayro Moreno con Once Caldas en la fecha 9 de la Liga?

La llegada de Dayro Moreno al Once Caldas por cuarta vez en su carrera llena de ilusión a los hinchas del Blanco Blanco, sin embargo, la posibilidad de que no pueda debutar aún en la Liga mantiene en incertidumbre al equipo.

En diálogo con El VBar Caracol, el reciente fichaje del Once habló sobre la sanción que tendría pendiente con la Dimayor correspondiente al último partido que disputó con Atlético Nacional en 2018.

“El gerente me dijo que iban a apelar, como se ve en el video a mí nunca me expulsaron. El presidente me dijo que iban a apelar, yo quedé aterrado y sorprendido cuando me comentaron sobre ese tema”, explicó el goleador.

Entre tanto, el jugador resaltó que su llegada al equipo de Caldas tiene un único objetivo: volver a ser campeón y dar la vuelta olímpica.

“Tome la decisión de quedarme en el equipo y darlo todo por el Once Caldas. Mi contrato por ahora es hasta diciembre, pero espero que se pueda alargar mucho más. La mentalidad es de que el equipo vuelva a un torneo internacional, la gente lo está pidiendo, vengo a aportar ese grano de arena con la experiencia, hacer un complemento con los jugadores jóvenes”, dijo.

“Estoy contento de estar de nuevo en el fútbol colombiano y en el equipo de mis amores. Desde los 14 años estoy en las inferiores fue el equipo que me dio a conocer en el fútbol colombiano e internacional. Dios quiera que se dé a lo que vengo, a ser campeón”, añadió.