Protestas y desorden: ¿qué significan los abusos policiales?

En Hora 20 un debate para entender y analizar a fondo la jornada de protesta y vandalismo de este miércoles que terminó con el fatal desenlace de diez personas muertas y de un ambiente casi de anarquía total. Se analizó las reacciones de la Policía; la necesidad de una reforma; la pérdida de legitimidad y los ataques en contra de los ciudadanos. Una opinión de cuáles son las causas profundas de las manifestaciones y de las repuestas del gobierno y sectores políticos ante esta grave situación.

Una noche de infierno se vivió el miércoles 9 de septiembre cuando las manifestaciones que empezaron en horas de la tarde en memoria de la muerte de Javier Ordoñez a manos de dos policías en el occidente de Bogotá; se convirtieron en actos de violencia, furia, vandalismo, descontrol ciudadano y policial. La quema de vehículos; destrucción de instalaciones de policía; incineración de varios CAI de la ciudad; disparos; piedras y un estado de anarquía casi total se vivió durante varias horas; hechos que después fueron catalogados por la alcaldesa de Bogotá, como una auténtica masacre.

El saldo según las autoridades hasta el momento es de 10 personas fallecidas, todas según el viceministro del Interior, Daniel Palacios por heridas de bala que recibieron durante los hechos de violencia y enfrentamientos con la policía, que en repetidas ocasiones hicieron uso de la fuerza y de sus armas, como quedó registrado en innumerables videos o, como víctimas de balas perdidas. Todos, jóvenes entre los 17 y 36 años; muchos de ellos ni siquiera hacían parte de esas manifestaciones. El saldo también fue de 248 personas heridas, 60 provocadas por las balas; 147 policías heridos y los daños materiales, los cuales quizás son los menos importantes: 56 instalaciones de policía afectadas y 22 CAI incendiados.

Al paso empiezan a aparecer voces que hacen un llamado para que se dé una reforma de fondo a la policía, en la que se puedan evitar actos de abuso; suenan propuestas como eliminar los CAI o como la de Human Rights Watch de pasar la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior; que las investigaciones queden a manos de justicia ordinaria y una revisión del uso de la fuerza y armas menos letales. También se habla de una mayor formación en derechos humanos; en protocolos y en los modelos de reclutamiento; todas soluciones posiblemente efectivas, pero a largo plazo, no soluciones que ayuden a calmar los ánimos caldeados por cuenta de los constantes abusos de la fuerza por parte de la autoridad, pues solo para este jueves en Bogotá estaban programadas 15 puntos de manifestaciones, en los cuales ya se han presentado varios altercados.

Lo que opinan los panelistas

Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes,planteó que ve un panorama de indolencia; de autocrítica; de asumir responsabilidades y de pedir perdón por parte de la Policía, ante los lamentables casos de abuso policial. “Si piden perdón, la mayoría de los seres reaccionamos de forma distinta, pero me preocupa sobre todo que en lugar de pedir perdón estamos en un bucle de seguir en la misma tónica y de justificar una situación que no es justificable”, y agregó, que preocupa la narrativa de algunos políticos que plantean este problema con un discurso de amigo-enemigo, algo que para la abogada hace mucho daño a la sociedad.

También advirtió que estamos en un espacio muy fértil para que cualquier desbarajuste como el que vivimos hoy se convierta en que la gente salga a la calle y explote en vandalismo, pues explicó que problemas desde al año pasado con las protestas; el deterioro de la economía; deterioro en la seguridad en el campo hacen parte del problema que puede explotar en movilizaciones.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario,resaltó que problemas de abuso policial no son la regla general, pero que el problema radica en que no se puede tolerar ni uno y que se evidenció en las movilizaciones de noviembre del año pasado que hubo cierta sistematicidad en algunos abusos. Por otro lado, planteó que gobierno tenía ventana ayer para aceptar el error que se cometió desde la Policía; por lo que cree que se puede dar inicio a una espiral de violencia muy grave.

En cuanto a los problemas que identifica para entender el abuso policial, comenta que puede ser la formación y capacitación al cuerpo especializado; un problema de impunidad, pues se cree que en la justicia penal militar hay una tendencia proteccionista. Por otro lado, criticó la actitud de líderes políticos como Gustavo Petro, pues cree que está politizando estas muertes, en un momento de ausencia de liderazgo “el que desee aspirar al poder debe demostrar más sentido de Estado", concluyó.

Carlos Cortés, abogado, periodista y creador de la Mesa de Centro de la Silla Vacía,señaló que el punto de partida para todo análisis deben ser las diez personas que hoy están muertas y que, por testimonios de las personas, varios murieron por disparos propinados por integrantes de la Policía. Ya desde un plano de la repuesta institucional, dijo que estaba aterrado ante la falta de empatía del presidente Duque y del ministro de Defensa frente a los hechos de violencia y de abuso en Bogotá, pues dice que estos salen a hacer un homenaje a la Fuerza Pública, mientras que, para el mismo gobierno, las víctimas son expresión de vandalismo y falta de solidaridad.

Durante el debate también hizo otras reflexiones como pensar que no se puede seguir con un discurso de hechos asilados y manzanas podridas, actitud que cree el gobierno no va a cambiar. También comentó que hay elementos importantes en el vandalismo de hoy, que no se le diferencian a lo ocurrido el 21 y 22 de noviembre del año pasado. Por último, dijo que queda una sensación de miedo en el que ministro y presidente no le pueden hablar de frente a la Fuerza Pública para que estos no usen las armas en contra de los ciudadanos.

Para Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático,la violencia y el vandalismo no van a corregir los problemas que hay en el país; por lo que cree que tanto el fenómeno de expresión ciudadana es grave, como el indignante caso de abuso de autoridad, que para el representante es claro que genera rabia y molestia. Resaltó que estos hechos no obedecen a una política sistemática desde la Policía, pero sí que hay graves problemas con un alto nivel de impunidad, en la formación y profesionalización de los miembros de la institución.

Por otro lado, explicó que en el mundo y en Colombia no se es ajeno a que estemos en una especie de olla a presión que con cualquier situación que tiene que ver con la autoridad del Estado puede generar reacciones graves. Pues cree que la ciudadanía está pidiendo a gritos transformaciones claves en el país para que se garanticen condiciones que les resuelvan los problemas a los ciudadanos.