Circula cadena de WhatsApp con información de Javier Ordóñez

En redes sociales y WhatsApp están difundiendo un chat en el que buscan mostrar a Javier Ordóñez Bermúdez como un ciudadano violento para así justificar el accionar de la Policía. Utilizan su cédula, establecen noticias de violencia intrafamiliar, que no aparece como abogado en el Consejo Superior de la Judicatura y muchas cosas más.

Nada justifica el exceso de la policía, pero es bueno conocer quién era realmente Javier Ordóñez. #NoMas #javierordonez pic.twitter.com/m0qmRTxC9t — Ana Maria (@anita_rodri94) September 10, 2020

Si esta persona incluso tiene antecedentes, para eso no está la policía, para eso está la justicia y las cárceles. Que esto que están haciendo para volver justificable lo que pasó con la Policía, lo único que hace es crear más violencia, más rabia y lo que hemos visto que ocurrió la noche anterior. Debemos tranquilizarnos y reflexionar porque la violencia no le va a devolver la vida a Javier Ordóñez y tratar de desprestigiarlo no justifica el accionar de unos policías que, óigalo bien, Director, no son "manzanas podridas", se le está pudriendo la caja completa y debe tomar acciones.

Listo el protocolo de vuelos internacionales

Se dará a conocer hoy por parte del Ministro de salud el protocolo para que se realicen vuelos internacionales, se pedirá prueba PCR negativa.

Nuevo proceso de consultas previas vía directriz presidencial

Desde que inició el gobierno del Presidente, Iván Duque se ha hablado de reformar y mejorar el proceso de consultas previas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado el proyecto y ni siquiera se ha tramitado con las comunidades o trabajado con el Congreso de la República. Caracol Radio conoció una directriz presidencial que establece el nuevo procedimiento para la realización de proyectos de infraestructura y otros en territorios donde prevalecen los derechos de las comunidades. El documento de 5 páginas que fue firmado por el propio presidente Duque incluye 5 etapas, la primera la determinación de procedencia de la consulta previa, la segunda de coordinación y preparación, una tercera para la pre consulta, la cuarta específica como hacer el proceso en firme de consulta previa con las comunidades y la última señala el seguimiento de los acuerdos.

Se va la jefe de Gabinete de la vicepresidenta, marta Lucía Ramírez

Fuentes del Gobierno confirman a Caracol Radio que la Jefa de Despacho de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, Yadir Salazar Mejía sale de su cargo. Será nombrada como ministra plenipotenciaria en la Embajada de Colombia en Alemania. La vicepresidencia confirmó a Caracol Radio que será trasladada porque hace parte del proceso correspondiente a la carrera diplomática en la que se viene desempeñando desde hace varios años.