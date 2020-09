El Pulso del Fútbol, 10 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el pronóstico que tienen para la final de vuelta de la Superliga colombiana, que se jugará mañana en el Estadio Pascual Guerrero entre América de Cali y Junior. Óscar dijo: “Hoy América es el favorito para ganar la Superliga, pero el partido hay que jugarlo y Junior vendrá con todo para no repetir el papelón que hizo en Barranquilla”. Sobre el tema César agregó: “Es cierto, los partidos hay que jugarlos, porque América lo hizo muy bien en el primer partido, pero Junior tiene un gran equipo”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntó si Juan Cruz Real había hecho olvidar a Alexandre Guimaraes en el banquillo del América de Cali. César manifestó: “Yo no creo, lo que hizo al comienzo es bastante bueno, pero la gente va a recordar con cariño a Guimaraes. Además, Guimaraes no perdió contra el Junior mientras estuvo en el América”. Por su parte Óscar complementó: “Cruz Real estuvo bien en Barranquilla y eso está claro, pero el actual campeón con América, continúa siendo Guimaraes”.

Además opinaron acerca del correo de otro oyente, a quien no le parece que James Rodríguez tenga que ir a clubes que dirige el técnico Carlo Ancelotti, para poder triunfar. Óscar resaltó: “James no eligió su equipo y tampoco escogió a Ancelotti como técnico. Él va al Everton, porque fue la única propuesta que recibió”. Mientras César destacó: “Por eso yo no comparto la tesis de Valdano, de que James llegó al Ancelotti Fútbol Club. Un jugador debe confiar en si mismo y no en quien lo va a dirigir”.

