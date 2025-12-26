Alcaldía de Cartagena potencia el talento digital de los niños con nueva formación tecnológica

Los niños de distintas comunidades de Cartagena continúan proyectándose al futuro de la mano de las nuevas tecnologías, gracias a que la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través la Oficina Asesora de Informática, impulsa la transformación digital de los territorios a través de procesos de formación tecnológica.

Durante cuatro jornadas de trabajo pedagógico y práctico por parte de la estrategia de Digitalízate Comunidad, llegó a espacios como Colombiatón, Bayunca y el barrio Nelson Mandela, donde los participantes se acercaron a herramientas de Robótica, Inteligencia Artificial e Impresión 3D, fortaleciendo habilidades creativas, lógicas y digitales desde un enfoque formativo y participativo.

En Colombiatón, los niños y jóvenes participaron y conocieron todo el proceso de robótica básica y electrónica, donde interactuaron con tarjetas arduino, aprendiendo a realizar conexiones eléctricas para energizar circuitos y encender LEDs. Esta experiencia les permitió comprender los principios básicos de la robótica y sentar las bases para la construcción de prototipos, incentivando a la resolución de problemas.

En Bayunca, cerca de 30 niños exploraron el mundo de la inteligencia artificial mediante herramientas digitales que les permitieron aprender de forma creativa e interactiva. A través de plataformas como Anime Drone Wing, recrearon personajes animados; con Sumo, experimentaron en la creación de canciones en distintos géneros musicales; y con ChatGPT, fortalecieron habilidades de investigación, formulación de preguntas y uso responsable de la IA.

En el proceso formativo en Bayunca, los participantes presentaron cuentos digitales desarrollados con herramientas como Story Jumper, integrando la escritura creativa con la tecnología

Por su parte, en el barrio Nelson Mandela, específicamente en la casa lúdica Sonrisas de Cartagena, niños y niñas se formaron en fundamentos de impresión 3D utilizando el programa Tinkercad. Allí aprendieron a diseñar figuras a partir de formas básicas, modificar posiciones y ángulos, y preparar modelos digitales con miras a su futura materialización mediante impresoras 3D, promoviendo la creatividad y el emprendimiento tecnológico.

“Estamos fortaleciendo la formación en tecnologías emergentes como Robótica, Impresión 3D e Inteligencia Artificial en las casas lúdicas de Nelson Mandela, Colombiatón y Bayunca. Estamos llevando esta preparación continua a niños y jóvenes para que se preparen para el futuro digital”, afirmó Penny Patricia Palacios Perea, líder de la estrategia Digitalízate Comunidad de la Oficina Asesora de Informática.

Al cierre de cada curso, los niños recibieron sus certificados y un reconocimiento simbólico por su participación y aprendizaje. A través de estas acciones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con el cierre de brechas digitales y la formación de nuevas generaciones con competencias tecnológicas, aportando a la construcción de una ciudad más innovadora y preparada para los retos del futuro.