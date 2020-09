"Tenía muchas ganas de volver a trabajar con Ancelotti, estoy feliz acá"

James Rodríguez, junto al técnico Carlo Ancelotti, cumplió este jueves con la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Everton, donde se declaró "feliz" por llegar al cuadro inglés y por volver a trabajar con el estratega italiano. El volante confía en el proyecto del conjunto de Liverpool y agradeció el cariño de los aficionados.

"Uno siempre quiere más, yo soy alguien que quiere cada día cosas, cada día quiero aprender cosas. Estoy en un club grande y una Liga grande. Por eso estoy acá. Estoy con un gran entrenador, con el que ya he trabajado antes", comentó el volante cucuteño.

E insistió: "Tenía muchas ganas de volver a trabajar con él (Ancelotti), en 2014 tuvimos un año muy top. Queremos hacer grandes cosas".

Sobre la calidad de sus compañeros añadió: "Llevo entrenando hace cuatro días, pero veo que hay muchas cosas para futuro. El primer partido es este fin de semana y ya nos preparamos para ganar que es lo que el equipo y yo queremos".

Mientras que del proyecto del club, dijo: "Este es un club que quiere conseguir cosas. Veo gente seria adentro, pero esto debe ser un proyecto, veo que es un equipo que quiere ganar, puede ser en unos meses o en algunos años".

Entretanto, de su llegada al fútbol inglés mencionó: "Siempre he dicho que el fútbol es igual en todo lado, si tienes talento y tienes calidad puedes jugar en cualquier parte, incluso en otro mundo".

James restó importancia al gran despliegue que se ha hecho en el mundo por su fichaje en el Everton y aseguró que su foco es jugar al fútbol. "Es bueno esto para el club y para mí también, pero no le doy mucha bola a esto, yo solo quiero jugar al fútbol, el foco mío está en otras cosas. No me fijo mucho en esto".

Finalmente, comentó que espera retribuir el cariño a los aficionados por su llegada al equipo. "Los hinchas del Everton son muy pasionales, eso es bueno para nosotros. Me siento feliz y he visto que ellos se sienten felices de que yo esté acá también. Es un cariño mutuo, voy a darlo todo para que se sientan felices".