“Pedimos claridad para los jóvenes que aspiraban estudiar en el exterior”: Asociación de estudiantes

La finalización del convenio de cooperación entre Colfuturo y el Gobierno nacional ha generado inquietud entre los estudiantes que aspiran a realizar estudios de posgrado en el exterior, especialmente entre quienes se encontraban en proceso de preparación para aplicar al programa.

En diálogo con Caracol Radio, la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior señaló que, si bien se reconoce la garantía entregada a los beneficiarios actuales, persiste la incertidumbre para los jóvenes que proyectaban postularse en las próximas convocatorias.

Desde el movimiento estudiantil se hizo un llamado a que se brinde información clara, oportuna y transparente sobre el futuro del programa, así como sobre las alternativas que podrían implementarse para no cerrar las oportunidades de formación internacional para estudiantes colombianos.

La dirigente estudiantil resaltó que Colfuturo ha sido históricamente una de las principales puertas de acceso a estudios de alto nivel en el exterior y advirtió que cualquier reducción en su capacidad de apoyo afecta directamente la equidad y el acceso a oportunidades académicas.

Finalmente, la Asociación reiteró la necesidad de que el Estado y Colfuturo encuentren mecanismos que permitan sostener el programa, al considerar que la formación avanzada en el exterior tiene un impacto directo en el desarrollo científico, social y económico del país.