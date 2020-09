Hay miles de hombres y mujeres policías. De buenos policías. De esos que entienden que el uniforme no es una tela con broches y costuras, sino un signo de devoción, de servicio, de entrega y de sacrificio por los demás. Ayer hablé con varios de esos buenos policías. Y están decepcionados, preocupados, desmoralizados.

Hay, como digo, miles de buenos policías. Pero hay otros que no lo son. Que no entienden el deber de cuidar y proteger. Que no aprendieron a reprimir sus instintos primarios y a mantener el norte del servicio policial, que no es otro diferente a preservar la vida y respetar los derechos de la gente.

No acabamos de recuperarnos, como sociedad, de las imágenes de ayer, de ese exceso aterrador y despiadado que terminó costándole la vida a un ser humano suplicante a manos de quienes tenían el deber de protegerlo. Y horas después veíamos el infierno que se vivió en Bogotá y otras ciudades, repletas de manifestantes enardecidos.



Lo que le pasó a Javier Ordóñez, precisamente en el Día de los Derechos Humanos, no admite excusas ni atenuantes: que había bebido, que pudo contestarles mal a los policías, que se resistió en un principio al procedimiento. Y los análisis legales y técnicos sobre el hecho de que la pistola taser es legal, o de que no está diseñada para resultados letales, no pueden desviarnos de algo clave: el comportamiento injustificable de los policías que sometieron a Javier Ordóñez.

Lo fundamental aquí es el comportamiento y el trato, el exceso malsano y la sevicia. La brutalidad policíaca, como el antisemitismo, la xenofobia o el racismo, no admiten tibiezas: o se paran de plano, en seco, o se fortalecen de manera tal que se convierten en esa avalancha que arrasa pueblos enteros cuando tiemblan las cumbres.

Lamento enormemente lo que sufren hoy los buenos y dedicados policías, que deben ser los primeros en demostrar firmeza en la condena de hechos que los destruyen como institución. Pero, o hay justicia efectiva y correctivos para la actividad policial que irrespeta a la ley y a la gente, o presenciaremos un caos inimaginable y un desprestigio institucional que tardará mucho en superarse. Las protestas no son cosa del pasado.



Vendrán momentos muy duros si no hay respuesta y justicia efectiva. A los ciudadanos, mesura y calma: no destruyamos lo que es de todos, no pongamos en riesgo la vida de tanta gente. Contundencia y carácter para exigir resultados, pero con apego a la civilidad, al comportamiento racional. De las hordas destructoras no quedan sino cenizas: cenizas de las cosas, pero sobre todo de los principios.

Lamento el golpe que como colombianos sufrimos ayer, y el desconsuelo que parece habérsenos metido por entre las máscaras y los tapabocas, con viral efectividad.

Y lamento no saben cuánto lo que sufren los hijos de Javier Ordóñez y su familia y sus amigos y sus vecinos. Quien salva una vida salva al mundo, dice el Talmud. Y, de la misma manera, quien acaba una vida nos acaba el mundo.



Me conmueve la indignación que ha causado la muerte de un hombre en esta sociedad acostumbrada a la muerte. No dejemos que ese dolor se pierda, que sea en vano. Mantengamos esa tristeza, por lo menos hasta que logremos enfrentarla con lo único que la combate efectivamente: la justicia.