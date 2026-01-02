Gol de Luis Suárez: vea acá la increíble anotación con la que inicia el 2026 en Sporting de Lisboa. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images) / Carlos Rodrigues

¡Luis Javier Suárez comienza el 2026 de la mejor manera! El delantero colombiano marcó este viernes 2 de enero en el partido que enfrentó a su equipo, Sporting de Lisboa, con Gil Vicente, durante la jornada 17 de la Liga de Portugal.

En su primer partido del año, Suárez hizo parte del once titular del cuadro lisboeta en su visita al Estadio Ciudad de Barcelos. Y respondió de la mejor manera, como ya es habitual en él en lo que va de la temporada.

Transcurridos 45 minutos de partido, previo al silbatazo que marcaría el término de la primera parte, el samario de 28 años recibió un pelotazo profundo del central Eduardo Quaresma, ganó en velocidad y dentro del área definió entre las piernas del arquero Andrew.

Le puede interesar: Prensa de Portugal se rinde ante Luis Javier Suárez: “La mejor ofensiva de los últimos 52 años”

Vea el gol de Luis Suárez con Sporting de Portugal

Luis Javier Suárez great run and touch!



Liga Portugal | 🇵🇹 Gil Vicente 0-1 Sporting CPpic.twitter.com/ZCzBik1zmY — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 2, 2026

Se trata de la anotación número 19 de Suárez en lo corrido del curso 2025-26, la decimoquinta contando solamente la liga portuguesa. Estadísticas impresionantes que lo posicionan como principal pieza en ataque de la Selección Colombia para el venidero Mundial.

Con la victoria parcial, el Sporting se mantiene en la segunda posición del campeonato local con 44 unidades, quedando a tan solo dos del líder Porto, que jugará el domingo ante Santa Clara en condición de visitante.

Lea también acá: Luis Suárez “marcará una época” en el Sporting de Lisboa, afirma el entrenador Rui Borges