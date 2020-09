"A Javier lo torturaron": Viuda de abogado muerto en Bogotá

María Angélica Garzón, quien era la excompañera sentimental del abogado Javier Ordoñez, reveló en 6AM HOY POR HOY, que su expareja aparentemente fue torturada por uniformados de la Policía al interior del CAI de Villa Luz, al occidente de Bogotá.

"Cómo vieron que no reaccionaba pues lo llevan para la clínica y lo tiran en la puerta de la clínica, ni siqueira lo entraron, la Policía no lo ingresó, solo lo dejaron tirado en la puerta, hay una serie de hechos que demuestran que lo que hicieron con él fue un acto de crueldad, que fue un delito esto no fue un hecho doloroso como se ha dicho, no fue algo de rutina, esto fue realmente una crueldad...Javier llegó sin signos vitales seguramente ya había fallecido", dijo Garzón.

Un vez se conoció del crimen todas las autoridades del país se solidarizaron con la familia de la víctima. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció ayuda psicosocial y jurídica; el ministerio de la Defensa y la Policía rechazaron el crimen, y hasta el presidente de la República exigió resultado con "gallardía". Sin embargo, cuenta la esposa del abogado asesinado que ni siquiera la han llamado a darle las condolencias.

"Absolutamente nadie, he visto por medios que la alcaldía de Bogotá ha manifestado su apoyo abiertamente y lo mismo el gobierno nacional, pero nadie nos ha llamado ni nos ha preguntado cómo estamos".

Ante los disturbios generados en la noche de este miércoles en Bogotá, María Angélica pidió a la ciudadanía para que vuelva a calma, rechazó la ola de violencia que se desató en la capital de la república e insistió en que no se puede utilizar una muerte para justificar el vandalismo porque en nada contribuye al esclarecimiento del crimen.