El Pulso del Fútbol, 7 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Adolfo “El tren” Valencia en el partido 0-5 contra Argentina en las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos 1994. César dijo: “El gol de hoy tiene que ver con la celebración de los 27 años del 5-0. Vamos a recordar el gol del “Tren” Valencia, que fue el quinto y así lo narró el “Campeón” Edgar Perea”. Sobre el jugador Óscar agregó: “Adolfo José Valencia nació en Buenaventura, jugó en Santa Fe, Bayern Múnich y muchos equipos más, participó del Mundial de 1994 y se retiró en el año 2004”.

Oto de los temas tuvo que ver con la situación que vive Lionel Messi, luego de comunicar que se quedará en Barcelona y las consecuencias de esa decisión. César manifestó: “Yo sé que los procedimientos de Messi para dejar a sus equipos no han sido los correctos, pero yo lo entiendo. Metió la pata y no revisó bien lo que decía el contrato, lo entiendo como un acto humano”. Por su parte Óscar respondió: “En el caso de Messi, no entiendo por qué usted lo critica y después lo defiende. Ya ha hecho eso varias veces con la Selección Argentina y con el Barcelona”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual afirmó que los delanteros del Liverpool bajaran su nivel, debido a que ya tocaron su techo como jugadores. Óscar resaltó: “No siempre pasa lo mismo y esos jugadores tienen cuerda para mucho rato. El Liverpool en lo que viene seguirá entre los mejores del mundo”. Mientras César finalizó: “Salah, Firmino y Mané están en el grupo de los mejores jugadores del mundo y no creo que bajen su nivel de un momento a otro”.

No olvide escuchar el audio del programa.