¿Juego de espías venezolanos en Colombia?

El 3 de septiembre, en Bogotá y en Barranquilla, autoridades colombianas capturaron a 4 venezolanos acusados de conspirar para desestabilizar al gobierno del presidente Duque. Ellos eran Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, Juvenal Sequea Torres, Rayder Alexander Russo Márquez, y Juven José Sequea Torres. Poco después, el Director de la policía, General Oscar Atehortua, confirmó en 6AM de Caracol Radio que esas personas eran cercanas al ex general venezolano Clíver Alcalá, y mencionó una incautación de armas el 25 de marzo, en carretera entre Santa Marta y Barranquilla.



El general Clíver Alcalá, antes cercano al chavismo, vivía en Barranquilla para la época de la incautación de esas armas, entre las que había 26 fusiles de asalto. A las pocas horas de la incautación, se filmó a sí mismo diciendo que las armas le pertenecían al pueblo venezolano, y que eran parte de una operación para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Dijo, además, que el presidente Juan Guaidó y varios estadounidenses conocían la operación. Esta historia es ya la fallida operación Gedeón que involucró, al menos, a 3 ex marines de los Estados Unidos, dos de ellos presos en Venezuela. Un día después, el 27 de marzo, Alcalá decide entregarse a Estados Unidos.



Ahora, el gobierno colombiano dice que el ex general Clíver Alcalá, el mismo que supuestamente planificó parte del golpe contra el régimen de Maduro, también era cercano a los 4 supuestos espías venezolanos capturados el 3 de septiembre. Hay algo en esta historia que no cuadra. Salvo, claro, que el general Cliver Alcalá, al que Estados Unidos acusa de tráfico de cocaína, entre otras cosas, estuviera jugando a dos bandas, es decir, que fuera una especie de agente doble al servicio del gobierno de Miraflores.



En Caracol Radio 6AM le contamos los elementos que podrían indicar que dos de los detenidos en el país, los hermanos Sequea Torres, tienen vínculos con el gobierno de Maduro, y cómo un hermano suyo, el capitán Antonio José Sequea, ha sido cercano a figuras del chavismo como Diosdado Cabello.