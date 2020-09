Piden al Consejo de Estado acelerar sentencia de curules para las víctimas

Se busca el reemplazo del Magistrado Bernal en la Corte

Empiezan a barajarse los nombres para el reemplazo del magistrado Carlos Bernal en la Corte Constitucional. La terna para esta vacante le corresponde a la Presidencia de la República. Están sonando Avaro Motta, embajador en Países Bajos, quien ya había sido ternado una vez y perdió, y el actual Superintendente Andrés Barreto, ambos muy amigos del presidente Iván Duque. Por ahora falta el nombre de una mujer.

Lanzamiento del libro de Santos

Mañana jueves 3 de septiembre a las 7 de la noche se lanza el libro del ex presidente, Juan Manuel Santos, esto será a través de las redes de Planeta Libros y la Librería Nacional.

El evento de lanzamiento será una entrevista que Santos le hace al profesor Steven Pinker, a quién el ex presidente conoció el año pasado en una conferencia en Emiratos Árabes en su sistema de comparar datos vs realidad. Pinker terminó haciendo el prólogo del libro 'Un mensaje optimista para un mundo en crisis'. Además, 2 mujeres, Catalina Crane y Natalia Roa, fueron las investigadoras principales del libro que se lanza este jueves, con la edición de Juan David Correa.

Listos los estudios de protocolos de bioseguridad en el Senado

Sigue avanzando la idea en el Congreso de regresar a las sesiones presenciales, más aún cuando ayer se hackeó la reunión de Zoom de la plenaria de la Cámara de Representantes. Ayer la Comisión Primera anunció el regreso a la presencialidad. En Caracol Radio consultamos con la Dirección Administrativa del Senado y confirmaron que con la Aseguradora de Riesgos Laborales ya tienen el estudio de protocolos de bioseguridad de cada salón. El de la Comisión Primera, por ejemplo, va a estar habilitado para unas 27 personas con condiciones de bioseguridad y garantizando el distanciamiento de dos metros, se prohibiría la entrada de visitantes y periodistas. Se tiene que adecuar el área de la sala, quitar las divisiones en la parte del público y ubicar escritorios para mantener distancia requerida. Están en ese proceso.

Piden al Consejo de Estado acelerar sentencia de curules para las víctimas

Ex negociadores de Paz, organizaciones sociales y otras personas afines al proceso enviaron una carta al Consejo de Estado, en la que le solicitan al Consejo de Estado dictar sentencia sobre las curules de las víctimas. La misiva está firmada por más de 200 personas y piden que falle de fondo la demanda que interpuso el exministro del Interior, Guillermo Rivera por la no promulgación de las curules de las víctimas. Advierten que si no hay un fallo oportuno, las curules no alcanzarían a entrar en la contienda electoral del 2022 y se incumpliría de esta manera el acuerdo del Teatro Colón. Los firmantes están asegurando que se debe dar prioridad al cumplimiento de la decisión que tomó la sección primera de ese Tribunal el pasado 5 de diciembre, cuando revivieron las 16 sillas en el Congreso para las víctimas.

Hoja de ruta para nueva política pública para la población campesina

Hace un mes se realizó la Audiencia Nacional de Tierra y Campesinado organizada por la Procuraduría. Allí el Gobierno se comprometió a entregar la política pública para la atención de la población campesina en el país. Fuentes confirmaron a Caracol Radio que el documento se entregó del Ministerio de Agricultura a la Procuraduría este miércoles. Allí contemplan la ejecución de un plan de trabajo que iniciaría con la presentación a organizaciones campesinas de los avances logrados en la construcción de esa política, esperan escuchar sus observaciones y además definir con ellos una metodología de trabajo que permita la participación activa de la comunidad en la construcción de esa nueva política pública.