Jennifer Pedraza presenta la Ley Anti-Cepo para frenar el uso del sistema judicial contra la prensa

El proyecto de Ley Anti-Cepo propone reformas en la legislación procesal para garantizar que los jueces cuenten con las herramientas necesarias para identificar y sancionar el acoso judicial. Con esta iniciativa, la representante a la Cámara y candidata al Senado por Ahora Colombia Jennifer Pedraza y la ONG El Veinte, buscan proteger el derecho a la información y evitar que se utilicen demandas para silenciar a la prensa en Colombia.

La propuesta de ley fue presentada este miércoles 3 de marzo como una respuesta al creciente fenómeno de hostigamiento judicial contra periodistas y defensores de derechos humanos. Según Ana Bejarano, abogada y codirectora de la organización El Veinte, la ley se basa en la necesidad urgente de detectar y sancionar el acoso litigioso que, a menudo, se utiliza como una herramienta para silenciar a los medios y limitar la libertad de expresión.

“Este abuso del sistema judicial atenta contra la libertad de expresión y el derecho de la comunidad a estar informada. No se trata de limitar el acceso a la justicia, sino de asegurar que los procesos legales no se utilicen como un medio para intimidar o callar a los periodistas”, explicó Bejarano durante la presentación.

Por su parte, Pedraza destacó que el proyecto de ley busca proteger especialmente a los periodistas que trabajan en zonas de conflicto o en situaciones de vulnerabilidad, como los periodistas regionales y comunitarios. Estos, según la congresista, son los más afectados por el abuso judicial. “Los periodistas de frontera y los medios pequeños, que enfrentan amenazas y riesgos constantes, son quienes más necesitan esta protección”, señaló.

“Este proyecto incluye una definición legal del acoso judicial para que los jueces tengan los elementos necesarios para detectar estos casos y tomar decisiones que protejan la libertad de expresión”, afirmó Bejarano.

La Ley Anti-Cepo se inspira en las leyes contra el abuso del sistema judicial que se han implementado en otros países, como en Estados Unidos, donde se conocen como leyes Anti-SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas leyes han demostrado ser eficaces para proteger a la prensa y la opinión pública, y Pedraza y Bejarano esperan que Colombia siga este ejemplo.

El proyecto será presentado oficialmente ante el Congreso en cuanto inicie la nueva legislatura el 15 de marzo, con la esperanza de que se convierta en una herramienta legal fundamental para garantizar un entorno libre y seguro para el ejercicio del periodismo en el país.

