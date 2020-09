"Todos los días me preguntó si tendré COVID-19 por tercera vez"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy en Caracol Radio, la doctora Laura Torres narró cómo tuvo en menos de cinco meses tuvo COVID-19 dos veces. Aunque no tuvo una sintomatología grave, aseguró que personalmente fue una situación muy complicada.

"El 30 de marzo me toman mi primera prueba de PCR y el 9 de abril me sale positiva, la angustia es total, pero afortunadamente, tenía una sintomatología muy leve. Tenía mucho miedo con mi esposo y mi hijo, fue muy duro no poder verlos", afirmó.

Después, la doctora Laura contó cómo fue el proceso para saber el resultado de su segunda prueba.

Leer más: Desde el 1 de septiembre en regirá Colombia el aislamiento selectivo

Leer más: MinSalud confirmó que carreteras y vuelos quedarán abiertos en septiembre

"Hasta el 20 de abril estuve en aislamiento después que la prueba salió negativa. Retomé mi vida laboral normal y sin ningún tipo de secuela. Iniciando julio, me tomaron la prueba y desafortunadamente el 5 de julio me salió la prueba nuevamente positiva", contó.

Sobre esta experiencia personal la doctora Torres dijo:

"Parece que yo no estoy generando inmunidad, y es por eso que se debe tener en cuenta que si uno ya tuvo COVID-19 puede que le vuelva a dar. Hay que seguir cuidándose para no generar infección", dijo.