Fiscal General no se declarará impedido en el caso Uribe

Francisco Barbosa, Fiscal general de la nación, no se va a declarar impedido, ni va aceptar ninguna recusación, frente al manejo del caso Álvaro Uribe.



Barbosa argumentó que no es amigos de Uribe, ni es parte del partido Centro Democrático. Por lo tanto no le genera ningún impedimento llevar el caso.



